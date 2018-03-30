Отсутствие солнца Юлия Ковальчук компенсирует яркими нарядами
Известная певица Юлия Ковальчук рассказала поклонникам, что длительное отсутствие солнца она компенсирует яркими нарядами. Именно они, со слов знаменитости, поднимают ей настроение в пасмурные рабочие будни.
Юлия Ковальчук сегодня поспешила поделиться со своими подписчиками в Instagram собственным секретом хорошего настроения, которое остаётся при ней даже в пасмурные дни. Оказалось, что отсутствие солнечных лучей за окном певица старается компенсировать яркими нарядами, отдавая предпочтение горчичному оттенку.
Именно так, утверждает знаменитость, ей удаётся поддерживать своё настроение, а также работоспособность на должном уровне в течение всего трудового дня. К публикации певица прикрепила фотографию, на которой запечатлена в своём любимом горчичном пальто. Стоит подчеркнуть, что под верхней одеждой на Юлии Ковальчук было надето такого же оттенка платье, получившее массу одобрительных комментариев от подписчиков её аккаунта.
Юлия Ковальчук сегодня поспешила поделиться со своими подписчиками в Instagram собственным секретом хорошего настроения, которое остаётся при ней даже в пасмурные дни. Оказалось, что отсутствие солнечных лучей за окном певица старается компенсировать яркими нарядами, отдавая предпочтение горчичному оттенку.
Именно так, утверждает знаменитость, ей удаётся поддерживать своё настроение, а также работоспособность на должном уровне в течение всего трудового дня. К публикации певица прикрепила фотографию, на которой запечатлена в своём любимом горчичном пальто. Стоит подчеркнуть, что под верхней одеждой на Юлии Ковальчук было надето такого же оттенка платье, получившее массу одобрительных комментариев от подписчиков её аккаунта.