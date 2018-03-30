Отсутствие солнца Юлия Ковальчук компенсирует яркими нарядами

Юлия Ковальчук сегодня поспешила поделиться со своими подписчиками в Instagram собственным секретом хорошего настроения, которое остаётся при ней даже в пасмурные дни. Оказалось, что отсутствие солнечных лучей за окном певица старается компенсировать яркими нарядами, отдавая предпочтение горчичному оттенку.Именно так, утверждает знаменитость, ей удаётся поддерживать своё настроение, а также работоспособность на должном уровне в течение всего трудового дня. К публикации певица прикрепила фотографию, на которой запечатлена в своём любимом горчичном пальто. Стоит подчеркнуть, что под верхней одеждой на Юлии Ковальчук было надето такого же оттенка платье, получившее массу одобрительных комментариев от подписчиков её аккаунта.