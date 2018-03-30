В Ульяновской области женщина помогла любовнику избавиться от тела супруга

Инцидент случился в прошлом году, когда пара из Чердаклинского района познакомилась со своим земляком. Мужчина в возрасте 34 лет не имел своего дома, так что охотно принял приглашение семьи. Частые ночевки привели к возникновению любовных отношений между преступником и хозяйкой, но супруг увидел пару в спальне, когда вернулся домой немного раньше.Мужчины начали драться на улице, и гость совершил преступление, а дальше его любовница помогла перенести труп в подвал. Она сказала родственникам, что человек уехал на заработки, только брат не поверил словам сообщницы и выгнал ее кавалера из дома, после чего нашел тело. Убийца был осужден на 12 лет, а также раньше уже имел аналогичную судимость.