Марго Овсянникова в дизайнерских купальниках показала сейшельские красоты

"Маргоша шикарна в любом купальнике! Равных на проекте нет!" "Красотка и умничка!" "Топчик! Купальники на тебе смотрятся шикарно!Красотка!" "Ты прелесть! Оба купальника смотрятся шикарно!" - восторгаются читатели блога.

"Смотрели эфир с моим папой? Что скажете? Я получила кучу СМС в Директ с признаниями, какой у меня крутой папуля! Спасибо большое вам! Мне очень приятно, да и ему тоже", - пишет знаменитость.