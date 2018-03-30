Марго Овсянникова в дизайнерских купальниках показала сейшельские красоты
Марго Овсянникова в ярких дизайнерских купальниках прогулялась по Острову любви и показала сейшельские красоты вместе с со своей модельной фигурой.
Ролик, появившийся на странице героини "Дома-2", был снят ещё в начале марта, когда в Москве лежал снег. Месяцами пребывая на Сейшелах, Овсянникова забыла, что такое зима, и решила поделиться с подписчиками летним настроением.
На видео теледива гуляет по пляжу и окрестностям проектной площадки. На знаменитости купальники одной модели, но разных расцветок, одну из которых она порекомендовала выбрать зрителям.
Отметим, что участница реалити-шоу по-прежнему ищет парня своей мечты. Организаторы держат интригу прошлых отношений Овсянниковой и Романа Гриценко, устроив им совместную фотосессию, однако сама Марго признаётся, что между ними определённо есть дружба, но о любви речи не идёт.
Также теледива была рада видеть в городских квартирах своего отца, которого очень тепло приняла публика.
Ранее вслед за Артёмом Сорокой о нетрадиционной ориентации Ромы Гриценко заявила Марго Овсянникова.
Ролик, появившийся на странице героини "Дома-2", был снят ещё в начале марта, когда в Москве лежал снег. Месяцами пребывая на Сейшелах, Овсянникова забыла, что такое зима, и решила поделиться с подписчиками летним настроением.
На видео теледива гуляет по пляжу и окрестностям проектной площадки. На знаменитости купальники одной модели, но разных расцветок, одну из которых она порекомендовала выбрать зрителям.
"Маргоша шикарна в любом купальнике! Равных на проекте нет!" "Красотка и умничка!" "Топчик! Купальники на тебе смотрятся шикарно!Красотка!" "Ты прелесть! Оба купальника смотрятся шикарно!" - восторгаются читатели блога.
Отметим, что участница реалити-шоу по-прежнему ищет парня своей мечты. Организаторы держат интригу прошлых отношений Овсянниковой и Романа Гриценко, устроив им совместную фотосессию, однако сама Марго признаётся, что между ними определённо есть дружба, но о любви речи не идёт.
Также теледива была рада видеть в городских квартирах своего отца, которого очень тепло приняла публика.
"Смотрели эфир с моим папой? Что скажете? Я получила кучу СМС в Директ с признаниями, какой у меня крутой папуля! Спасибо большое вам! Мне очень приятно, да и ему тоже", - пишет знаменитость.
Ранее вслед за Артёмом Сорокой о нетрадиционной ориентации Ромы Гриценко заявила Марго Овсянникова.