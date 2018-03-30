Охлобыстин откровенно рассказал, что тяжело переживал смерть младшего брата

Очередным гостем передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека» стал любимый многими зрителями актёр Иван Охлобыстин. Несмотря на довольно жизнерадостный и задорный характер, ему приходилось неоднократно сталкиваться с трудностями в жизни.Во время откровенного разговора с ведущим программы Иван Охлобыстин рассказывал о съёмках полюбившегося тысячам телезрителей сериала «Интерны», а также вспомнил о трагедии, случившейся как раз в тот период — в ДТП погиб его младший брат, которому на момент смерти было всего 27 лет.Никто не сомневается в том, что пережить такую утрату сложно, но, со слов самого актёра, ещё труднее ему было смириться с тем, как именно умер родственник. Оказалось, что в момент аварии брат Охлобыстина не находился за рулём. Он остановил автомобиль на обочине, чтобы заглянуть под капот, но в это время на двухполосной дороге какой-то водитель решил обогнать впереди ехавшую машину и сбил его.Вспоминая о том, каким был его младший брат, актёр рассказывает, что тот всегда старался дистанцироваться от него, но в то же время и любил, как может только брат.