АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Барон Мюнхгаузен: Самый честный лжец своего рода не радовался своей славе и был изгоем среди родственников
EUR 71.09 USD 57.76
Курс валют на 30.03.2018

Охлобыстин откровенно рассказал, что тяжело переживал смерть младшего брата

Популярный актёр Иван Охлобыстин откровенно рассказал, что ему было очень тяжело пережить смерть младшего брата. Об этом, а также других подробностях личной жизни отец 6 детей поведал в студии передачи «Судьба человека».

Охлобыстин откровенно рассказал, что тяжело переживал смерть младшего брата

Очередным гостем передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека» стал любимый многими зрителями актёр Иван Охлобыстин. Несмотря на довольно жизнерадостный и задорный характер, ему приходилось неоднократно сталкиваться с трудностями в жизни.

Во время откровенного разговора с ведущим программы Иван Охлобыстин рассказывал о съёмках полюбившегося тысячам телезрителей сериала «Интерны», а также вспомнил о трагедии, случившейся как раз в тот период — в ДТП погиб его младший брат, которому на момент смерти было всего 27 лет.

Никто не сомневается в том, что пережить такую утрату сложно, но, со слов самого актёра, ещё труднее ему было смириться с тем, как именно умер родственник. Оказалось, что в момент аварии брат Охлобыстина не находился за рулём. Он остановил автомобиль на обочине, чтобы заглянуть под капот, но в это время на двухполосной дороге какой-то водитель решил обогнать впереди ехавшую машину и сбил его.

Вспоминая о том, каким был его младший брат, актёр рассказывает, что тот всегда старался дистанцироваться от него, но в то же время и любил, как может только брат.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 15:05
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Марина Тристановна простила зятю агрессию ради
Ученые: Заядлые болельщики могут страдать от
Ученые США хотят вовлечь морских обитателей в
Учёные: Какие витамины помогут бороться с
Подписчики нашли новый влог Ольги Бузовой пошлым
Анфиса Чехова считает себя реалистом, живущим
Шарлиз Терон появится в лице жестокого босса в
Ученые: Кенийская трещина может стать источником
Эвелина Блёданс с сыном примут участие с
Ученые: Огромный размер мужского пениса является
Американка перепутала родовые схватки с
Хейтеры полагают, что Ольге Бузовой осталось
У Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова родится
Учёные: Какие продукты не рекомендовано хранить в
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес купили шикарный
В Мадриде полицейские собаки будут снимать стресс
Сотрудница из студии "Дома-2" рассказала, что
Медики советуют отказаться от диеты раздельного
Виктория Дайнеко заинтриговала фанатов снимком с
Безвкусный наряд Виктории Бекхэм обескуражил
На Шри-Ланке слон чуть не остался без головы во
Отсутствие солнца Юлия Ковальчук компенсирует
Открыт прием заказов на гибридный планшет Voyo
Марго Овсянникова в дизайнерских купальниках
Охлобыстин откровенно рассказал, что тяжело
Ученые: Производство шоколада может нанести
Мэри Кулешова с лишним весом снялась в
В скором времени будет представлен игровой
Новая диета поможет вылечить психические недуги –
Лолита заявила, что не огорчается из-за скорого
Просмотреть все новости