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В Ростове стая собак захватила крышу двухэтажного дома из-за жестокости людей

В сетях появилось фото, опубликованное жителями Ростова. Стая собак захватила крышу двухэтажного дома из-за жестокости людей.

Животные дружелюбно реагируют на людей и машут им хвостами с высоты, однако не спешат спускаться днем на землю. Горожане часто стали прибегать к ядам, чтобы сократить популяцию бродячих особей, а также дети бросают в них камни. Многие люди уверены, что собаки скоро научатся летать, и отправятся колонизировать другие планеты, чтобы спасти свои жизни.

В Ростове стая собак захватила крышу двухэтажного дома из-за жестокости людей


Пользователи сетей позитивно оценили сюжет, хотя некоторые лица бояться, что стая может показать агрессию. Горожане жалеют невинных жертв людского поведения, нашедших свое убежище в этом месте, а также надеются, что на них обратят внимание работники приюта.
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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:25
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