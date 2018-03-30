В Ростове стая собак захватила крышу двухэтажного дома из-за жестокости людей
В сетях появилось фото, опубликованное жителями Ростова. Стая собак захватила крышу двухэтажного дома из-за жестокости людей.
Животные дружелюбно реагируют на людей и машут им хвостами с высоты, однако не спешат спускаться днем на землю. Горожане часто стали прибегать к ядам, чтобы сократить популяцию бродячих особей, а также дети бросают в них камни. Многие люди уверены, что собаки скоро научатся летать, и отправятся колонизировать другие планеты, чтобы спасти свои жизни.
Пользователи сетей позитивно оценили сюжет, хотя некоторые лица бояться, что стая может показать агрессию. Горожане жалеют невинных жертв людского поведения, нашедших свое убежище в этом месте, а также надеются, что на них обратят внимание работники приюта.
Животные дружелюбно реагируют на людей и машут им хвостами с высоты, однако не спешат спускаться днем на землю. Горожане часто стали прибегать к ядам, чтобы сократить популяцию бродячих особей, а также дети бросают в них камни. Многие люди уверены, что собаки скоро научатся летать, и отправятся колонизировать другие планеты, чтобы спасти свои жизни.
Пользователи сетей позитивно оценили сюжет, хотя некоторые лица бояться, что стая может показать агрессию. Горожане жалеют невинных жертв людского поведения, нашедших свое убежище в этом месте, а также надеются, что на них обратят внимание работники приюта.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:25