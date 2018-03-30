В Ростове стая собак захватила крышу двухэтажного дома из-за жестокости людей

Животные дружелюбно реагируют на людей и машут им хвостами с высоты, однако не спешат спускаться днем на землю. Горожане часто стали прибегать к ядам, чтобы сократить популяцию бродячих особей, а также дети бросают в них камни. Многие люди уверены, что собаки скоро научатся летать, и отправятся колонизировать другие планеты, чтобы спасти свои жизни.Пользователи сетей позитивно оценили сюжет, хотя некоторые лица бояться, что стая может показать агрессию. Горожане жалеют невинных жертв людского поведения, нашедших свое убежище в этом месте, а также надеются, что на них обратят внимание работники приюта.