Иосиф Кобзон оказался в центре скандала из-за ругани с сотрудником Первого канала

Никто из журналистов не понял, почему мэтр эстрады так разозлился на женщину, которая принесла ему бумагу об авторских правах. Запись концерта транслировалась на ТВ, так что нужно было получить согласие всех звезд. Сотрудница попросила Иосифа Кобзона поставить свою подпись, но он внезапно выругался и оттолкнул ее руку, после чего ушел, не реагируя на призывы дамы.Также многие зрители заметили, что артисту сложно ходить без помощи своего помощника. Также рядом с ним всегда находится охрана, потому что, знаменитость после помощи Донбассу стал иметь много недоброжелателей. Он не любит делать фото и общаться с представителями СМИ, но сделал исключение для Клары Новиковой и позировал с нею рядом на снимке.