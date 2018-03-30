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В Челябинске во время родов умерла молодая чиновница

Наталья Алексюк работала пресс-секретарем главы Златоуста. Во время сложных родов женщина умерла. Сейчас правоохранительные органы и главный акушер роддома выясняют причины произошедшей трагедии.
В Челябинске во время родов умерла молодая чиновница


29 марта молодая женщина родила недоношенного ребенка в результате экстренного кесарева сечения. Еще во время беременности у Натальи стали проявляться серьезные проблемы. После оперативного вмешательства у женщины отказали почки, что и стало причиной ее гибели.

В настоящее время региональный следственный комитет проводит доследственную проверку по факту гибели роженицы в городском роддоме. По ее результатам примут процессуальное решение и дадут правовую оценку действиям медперсонала. Кроме того, проводится судмедэкспертиза, которая укажет точную причину смерти.

Все обстоятельства и причины трагедии также разберут на областном штабе по материнской смертности.
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Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 22:20
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