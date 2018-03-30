В Челябинске во время родов умерла молодая чиновница
Наталья Алексюк работала пресс-секретарем главы Златоуста. Во время сложных родов женщина умерла. Сейчас правоохранительные органы и главный акушер роддома выясняют причины произошедшей трагедии.
29 марта молодая женщина родила недоношенного ребенка в результате экстренного кесарева сечения. Еще во время беременности у Натальи стали проявляться серьезные проблемы. После оперативного вмешательства у женщины отказали почки, что и стало причиной ее гибели.
В настоящее время региональный следственный комитет проводит доследственную проверку по факту гибели роженицы в городском роддоме. По ее результатам примут процессуальное решение и дадут правовую оценку действиям медперсонала. Кроме того, проводится судмедэкспертиза, которая укажет точную причину смерти.
Все обстоятельства и причины трагедии также разберут на областном штабе по материнской смертности.
29 марта молодая женщина родила недоношенного ребенка в результате экстренного кесарева сечения. Еще во время беременности у Натальи стали проявляться серьезные проблемы. После оперативного вмешательства у женщины отказали почки, что и стало причиной ее гибели.
В настоящее время региональный следственный комитет проводит доследственную проверку по факту гибели роженицы в городском роддоме. По ее результатам примут процессуальное решение и дадут правовую оценку действиям медперсонала. Кроме того, проводится судмедэкспертиза, которая укажет точную причину смерти.
Все обстоятельства и причины трагедии также разберут на областном штабе по материнской смертности.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 22:20