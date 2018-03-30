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Мэри Кулешова с лишним весом снялась в откровенной фотосессии

Мэри Кулешова с лишним весом снялась в откровенной фотосессии в нижнем белье, доказав, что можно выглядеть сексуально, даже имея недостатки фигуры.

Экс-участница "Дома-2" стремительно развивается в модельной карьере, удивляя и эпатируя публику смелыми образами. Бывшая девушка Саймона Марданшина любит гламур и не против показать на камеру свои аппетитные формы.

Мэри Кулешова с лишним весом снялась в откровенной фотосессии

Однако в последнее время знаменитость несколько себя запустила, так что у неё округлился живот, бёдра, ягодицы. Другая модель бы изнурила себя голоданием и побежала бы на тренажёры, но Мэри принимает себя такой, какая она есть, со всеми недостатками.

Публикуя видео со съёмок, Кулешова пишет, что позировать имеют право все, даже девушки с избыточным весом.

"Офигенная, мне очень нравится твоя фигура! Огонь". "Вот это настоящая красота ,а не анорексичка, обколотая силиконом". "Сколько в тебе грации, как кошечка дикая! Вот вы с Саймоном прекрасно смотрелись", - пишут в комментариях блога.

Отметим, что Кулешова вплотную занялась сетевым маркетингом, вступив в команду "Корпорация звёзд". Хотя не все блогеры в группе оказались достаточно целеустремлёнными, всё-таки нашлись те коллеги, с которыми Мэри работает с интересом и продуктивностью.

Мэри Кулешова с лишним весом снялась в откровенной фотосессии

Блогу звезды уже почти год, и она приглашает всех желающих строить карьеру вместе.

Ранее Мэри Кулешова раскритиковала Саймона Марданшина на ток-шоу.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:51
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