АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Барон Мюнхгаузен: Самый честный лжец своего рода не радовался своей славе и был изгоем среди родственников
EUR 71.09 USD 57.76
Курс валют на 30.03.2018

Станислав Садальский назвал соболезнования звёзд жертвам Кемерово фальшивой скорбью

Станислав Садальский довольно в критичной форме высказался о соболезнованиях, которые высказали многие звёзды шоу-бизнеса пострадавшим от пожара в Кемерово. Актёр назвал пошлостью и фальшивой скорбью публикации своих коллег.

Станислав Садальский назвал соболезнования звёзд жертвам Кемерово фальшивой скорбью


Станислав Садальский уверен, что полностью понять боль утраты ребёнка могут лишь те, кто сам прошёл через это. Актёр считает, что многие звёзды высказывают соболезнования членам семей в Кемерово с одной целью - приобрести больше народной любви. Садальский сделал коллаж из снимков своих коллег, фотографировавшихся с хештегом #кемеровомыстобой.

Актёр назвал большое количество информации по трагедии никчемной. Театральная постановка скорби, используемая многими в Сети, уже давно набила оскомину. Садальский призывает не ставить на аватарки свечи и не писать в статусах о слезах. Актёр считает, что оказать поддержку можно другими оригинальными способами. Поклонники Садальского предложили организовать благотворительный сбор пострадавшим.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 22:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Милане презентован новый китайский кроссовер
Точка Немо: Водное кладбище Земли для космических
В Таиланде молодая девушка умерла во время
В Екатеринбурге преступники украли из кафе 50
В Австралии при падении воздушного шара
В Ульяновской области женщина помогла любовнику
В Ростове стая собак захватила крышу двухэтажного
В Челябинске во время родов умерла молодая
Иосиф Кобзон оказался в центре скандала из-за
Станислав Садальский назвал соболезнования звёзд
Алла Пугачева поздравила внучку Клавдию с днем
Картину Ван Гога выставят на аукционе впервые за
Российские учёные: Радиационное облучение не
На Луне открыли 6 тысяч новых кратеров благодаря
В США на берег флоридского пляжа выбросило
Ученые смоделировали зимний сезон на Марсе
Астронавты NASA окончили установку оборудования
Жителей Ленобласти удивило появление светящегося
Илон Маск сообщил об успешном испытании двигателя
Зловещая планета Нибиру снова появилась на
Суперкар McLaren 570S Spider выпустили в гоночной
Inverse: Амбициозный проект «Марс-1» может быть
Microsoft покидает глава подразделения Windows
В Германии полицейские задержали автобус с детьми
Ученые создали роботов, похожих на летучую лисицу
Российские учёные установили кристаллическую
ФСБ обязало Telegram, Viber и WhatsApp передать
Голубая луна в этом году станет главным
Google внедрила возможности Android в Wear OS
Учёные: Ховерборды опасны для детей
Просмотреть все новости