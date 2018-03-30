Станислав Садальский назвал соболезнования звёзд жертвам Кемерово фальшивой скорбью
Станислав Садальский довольно в критичной форме высказался о соболезнованиях, которые высказали многие звёзды шоу-бизнеса пострадавшим от пожара в Кемерово. Актёр назвал пошлостью и фальшивой скорбью публикации своих коллег.
Станислав Садальский уверен, что полностью понять боль утраты ребёнка могут лишь те, кто сам прошёл через это. Актёр считает, что многие звёзды высказывают соболезнования членам семей в Кемерово с одной целью - приобрести больше народной любви. Садальский сделал коллаж из снимков своих коллег, фотографировавшихся с хештегом #кемеровомыстобой.
Актёр назвал большое количество информации по трагедии никчемной. Театральная постановка скорби, используемая многими в Сети, уже давно набила оскомину. Садальский призывает не ставить на аватарки свечи и не писать в статусах о слезах. Актёр считает, что оказать поддержку можно другими оригинальными способами. Поклонники Садальского предложили организовать благотворительный сбор пострадавшим.
Станислав Садальский уверен, что полностью понять боль утраты ребёнка могут лишь те, кто сам прошёл через это. Актёр считает, что многие звёзды высказывают соболезнования членам семей в Кемерово с одной целью - приобрести больше народной любви. Садальский сделал коллаж из снимков своих коллег, фотографировавшихся с хештегом #кемеровомыстобой.
Актёр назвал большое количество информации по трагедии никчемной. Театральная постановка скорби, используемая многими в Сети, уже давно набила оскомину. Садальский призывает не ставить на аватарки свечи и не писать в статусах о слезах. Актёр считает, что оказать поддержку можно другими оригинальными способами. Поклонники Садальского предложили организовать благотворительный сбор пострадавшим.