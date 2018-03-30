Лолита заявила, что не огорчается из-за скорого выхода на пенсию

Недавно в Екатеринбурге состоялся концерт Лолиты Милявской, который до сих пор активно обсуждается пользователями Сети. Поклонники не перестают благодарить своего кумира за массу впечатлений и положительных эмоций, которыми а зарядила их во время своего выступления. Также многие оценили и юмор артистки по поводу предстоящего ей выхода на пенсию.В перерывах между исполнением всем полюбившихся композиций, Лолита не упускала возможности поднять настроение залу шутками, в том числе и своём возрасте. Певица с юмором сказала, что данный концерт можно считать «предпенсионным», ведь скоро ей исполнится 55, после чего она сразу же приступит к оформлению необходимых бумаг на получение соответствующих выплат.Сама Милявская не огорчается из-за того, что совсем скоро она достигает того самого пенсионного возраста, а также уверена, что ближайшие лет 10 точно не покинет сцену. Поклонники творчества Лолиты не перестают восхищаться её трудолюбием и жизнерадостностью, желая своему кумиру творческого вдохновения и крепкого здоровья.