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Лолита заявила, что не огорчается из-за скорого выхода на пенсию

Любимая многими певица Лолита Милявская заявила, что не огорчается из-за скорого выхода на пенсию. Более того, звезда даже шутит по поводу своего возраста, убеждая фанатов, что пока не собирается покидать сцену.

Лолита заявила, что не огорчается из-за скорого выхода на пенсию

Недавно в Екатеринбурге состоялся концерт Лолиты Милявской, который до сих пор активно обсуждается пользователями Сети. Поклонники не перестают благодарить своего кумира за массу впечатлений и положительных эмоций, которыми а зарядила их во время своего выступления. Также многие оценили и юмор артистки по поводу предстоящего ей выхода на пенсию.

В перерывах между исполнением всем полюбившихся композиций, Лолита не упускала возможности поднять настроение залу шутками, в том числе и своём возрасте. Певица с юмором сказала, что данный концерт можно считать «предпенсионным», ведь скоро ей исполнится 55, после чего она сразу же приступит к оформлению необходимых бумаг на получение соответствующих выплат.

Сама Милявская не огорчается из-за того, что совсем скоро она достигает того самого пенсионного возраста, а также уверена, что ближайшие лет 10 точно не покинет сцену. Поклонники творчества Лолиты не перестают восхищаться её трудолюбием и жизнерадостностью, желая своему кумиру творческого вдохновения и крепкого здоровья.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 14:34
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