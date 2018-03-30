Алла Пугачева поздравила внучку Клавдию с днем рождения и опубликовала фото в Instagram
Поклонники певицы увидели новое фото в Instagram, на котором позировала 6-летняя наследница Кристины Орбакайте Клавдия. Алла Пугачева поздравила внучку с днем рождения, после чего люди написали много лестных комментариев в адрес именинницы.
Звездная мама пожелала девочки счастья, а подписчики обратили внимание, что она растет настоящей красавицей и похожа на Примадонну. Они тоже пожелали ребенку стать знаменитостью в будущем и продолжить дело своих родителей, а пока Клавдия должна слушать взрослых, имеющих большой жизненный опыт.
Примадонна раньше сравнивала малышку с Моной Лизой, но некоторые пользователи сетей считают, что она имеет черты Михаила Земцова. Они тоже пожелали ей успехов и позитивного настроения, желая часто видеть ее достижения в сетях.
Звездная мама пожелала девочки счастья, а подписчики обратили внимание, что она растет настоящей красавицей и похожа на Примадонну. Они тоже пожелали ребенку стать знаменитостью в будущем и продолжить дело своих родителей, а пока Клавдия должна слушать взрослых, имеющих большой жизненный опыт.
Примадонна раньше сравнивала малышку с Моной Лизой, но некоторые пользователи сетей считают, что она имеет черты Михаила Земцова. Они тоже пожелали ей успехов и позитивного настроения, желая часто видеть ее достижения в сетях.