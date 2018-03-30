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Алла Пугачева поздравила внучку Клавдию с днем рождения и опубликовала фото в Instagram

Поклонники певицы увидели новое фото в Instagram, на котором позировала 6-летняя наследница Кристины Орбакайте Клавдия. Алла Пугачева поздравила внучку с днем рождения, после чего люди написали много лестных комментариев в адрес именинницы.

Звездная мама пожелала девочки счастья, а подписчики обратили внимание, что она растет настоящей красавицей и похожа на Примадонну. Они тоже пожелали ребенку стать знаменитостью в будущем и продолжить дело своих родителей, а пока Клавдия должна слушать взрослых, имеющих большой жизненный опыт.

Алла Пугачева поздравила внучку Клавдию с днем рождения и опубликовала фото в Instagram


Примадонна раньше сравнивала малышку с Моной Лизой, но некоторые пользователи сетей считают, что она имеет черты Михаила Земцова. Они тоже пожелали ей успехов и позитивного настроения, желая часто видеть ее достижения в сетях.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:05
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