Алла Пугачева поздравила внучку Клавдию с днем рождения и опубликовала фото в Instagram

Звездная мама пожелала девочки счастья, а подписчики обратили внимание, что она растет настоящей красавицей и похожа на Примадонну. Они тоже пожелали ребенку стать знаменитостью в будущем и продолжить дело своих родителей, а пока Клавдия должна слушать взрослых, имеющих большой жизненный опыт.Примадонна раньше сравнивала малышку с Моной Лизой, но некоторые пользователи сетей считают, что она имеет черты Михаила Земцова. Они тоже пожелали ей успехов и позитивного настроения, желая часто видеть ее достижения в сетях.