Актёр Алексей Чадов никогда не простит виновников трагедии в Кемерово
Алексей Чадов присоединился к своим коллегам, высказывающим соболезнование членам семей жертв пожара в Кемерово. Произошедшая трагедия настолько тронула актёра, что он написал на своей страничке в Instagram, что никогда не простит её виновников.
Алексей Чадов редко комментирует в социальных сетях события, происходящие в стране. Однако трагедия в Кемерово настолько потрясла известного актёра, что он оставил эмоциональное послание виновникам пожара в ТЦ "Зимняя вишня". Чадов написал, что никогда не сможет простить этим людям того, что в их власти было предотвратить гибель посетителей, среди которых было множество дети. Более того, актёр стыдится того, что проживает на одной земле с такими примитивными людьми.
Алексей Чадов признаёт, что никак не может повлиять на ситуацию, от того его сердце сильнее болит. Подписчики актёра также выразили соболезнование членам семей жертв трагедии.
Алексей Чадов редко комментирует в социальных сетях события, происходящие в стране. Однако трагедия в Кемерово настолько потрясла известного актёра, что он оставил эмоциональное послание виновникам пожара в ТЦ "Зимняя вишня". Чадов написал, что никогда не сможет простить этим людям того, что в их власти было предотвратить гибель посетителей, среди которых было множество дети. Более того, актёр стыдится того, что проживает на одной земле с такими примитивными людьми.
Алексей Чадов признаёт, что никак не может повлиять на ситуацию, от того его сердце сильнее болит. Подписчики актёра также выразили соболезнование членам семей жертв трагедии.