Актёр Алексей Чадов никогда не простит виновников трагедии в Кемерово

Алексей Чадов редко комментирует в социальных сетях события, происходящие в стране. Однако трагедия в Кемерово настолько потрясла известного актёра, что он оставил эмоциональное послание виновникам пожара в ТЦ "Зимняя вишня". Чадов написал, что никогда не сможет простить этим людям того, что в их власти было предотвратить гибель посетителей, среди которых было множество дети. Более того, актёр стыдится того, что проживает на одной земле с такими примитивными людьми.Алексей Чадов признаёт, что никак не может повлиять на ситуацию, от того его сердце сильнее болит. Подписчики актёра также выразили соболезнование членам семей жертв трагедии.