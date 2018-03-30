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В Турции в ДТП с автобусом погибли 17 мигрантов

30 марта в результате крупного ДТП с автобусом в турецкой провинции Ыгдыр, погибли по меньшей мере 17 человек мигрантов из Ирана, Пакистана и Афганистана.
В Турции в ДТП с автобусом погибли 17 мигрантов


На востоке страны произошла авария с участием автобуса, в салоне которого ехали нелегальные мигранты. Люди направлялись в город Карс. По неустановленным пока причинам водитель в какой-то момент потерял управление автомобилем и автобус врезался с опору ЛЭП. В результате удара машина загорелась и нелегалы стали спешно выбираться из горящего салона. Следом за этим автобусом ехал другой, также перевозивший нелегальных пассажиров. Не успев затормозить, второй автобус врезался в толпу пассажиров первого, которые в панике старались спастись.

В обоих автомобилях было более 50 мигрантов. В результате масштабной аварии 17 человек погибло, в том числе и водитель первого автобуса, а 36 получили травмы различной степени тяжести.
Раненых людей госпитализировали, а правоохранители начали разбираться в причинах трагедии. По одной из версий, автобусы вместо разрешенных к перевозке 14 пассажиров, везли гораздо больше.
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В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 18:46
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