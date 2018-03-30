В Турции в ДТП с автобусом погибли 17 мигрантов

На востоке страны произошла авария с участием автобуса, в салоне которого ехали нелегальные мигранты. Люди направлялись в город Карс. По неустановленным пока причинам водитель в какой-то момент потерял управление автомобилем и автобус врезался с опору ЛЭП. В результате удара машина загорелась и нелегалы стали спешно выбираться из горящего салона. Следом за этим автобусом ехал другой, также перевозивший нелегальных пассажиров. Не успев затормозить, второй автобус врезался в толпу пассажиров первого, которые в панике старались спастись.В обоих автомобилях было более 50 мигрантов. В результате масштабной аварии 17 человек погибло, в том числе и водитель первого автобуса, а 36 получили травмы различной степени тяжести.Раненых людей госпитализировали, а правоохранители начали разбираться в причинах трагедии. По одной из версий, автобусы вместо разрешенных к перевозке 14 пассажиров, везли гораздо больше.