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Шэрон Стоун привела в восторг Интернет откровенной фотографией

Звезда кино Шэрон Стоун, которая не так давно отметила 60-летие и уже показывала себя полуобнажённой, снова снялась на пляже в бикини, удивив и обрадовав поклонников.

Снимок появился в Instagram. На своей странице звезда "Основного инстинкта" продемонстрировала себя стоящей возле волейбольной сетки. Фотография приглянулась подписчикам ещё и тем, что знаменитость смотрится неимоверно счастливой. При этом чёрные солнечные очки также стоит считать отличным дополнением к свежей публикации до сих пор не потерявшей популярность особы.

Шэрон Стоун привела в восторг Интернет откровенной фотографией

Несмотря на свой возраст, который, как прежде признавалась Шэрон, сильно пугал её, теперь она часто даже не прибегает к макияжу. На новом фото, можно заметить вполне естественное лицо. Красиво уложенная коса актрисы тоже была отмечена фолловерами далеко не в последнюю очередь.

Что интересно, в одной из новых картин Стоун сыграла девушку, которой всего 25 лет. А секретом своей молодости Шэрон считает уверенность в себе, которая появилась у неё благодаря самым близким и родным людям, ни на минуту не оставлявшим и всегда поддерживавшим её в самые сложные моменты жизни, в частности, тогда, когда актриса больше всего боялась постареть.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 14:12
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