Шэрон Стоун привела в восторг Интернет откровенной фотографией

Снимок появился в Instagram. На своей странице звезда "Основного инстинкта" продемонстрировала себя стоящей возле волейбольной сетки. Фотография приглянулась подписчикам ещё и тем, что знаменитость смотрится неимоверно счастливой. При этом чёрные солнечные очки также стоит считать отличным дополнением к свежей публикации до сих пор не потерявшей популярность особы.Несмотря на свой возраст, который, как прежде признавалась Шэрон, сильно пугал её, теперь она часто даже не прибегает к макияжу. На новом фото, можно заметить вполне естественное лицо. Красиво уложенная коса актрисы тоже была отмечена фолловерами далеко не в последнюю очередь.Что интересно, в одной из новых картин Стоун сыграла девушку, которой всего 25 лет. А секретом своей молодости Шэрон считает уверенность в себе, которая появилась у неё благодаря самым близким и родным людям, ни на минуту не оставлявшим и всегда поддерживавшим её в самые сложные моменты жизни, в частности, тогда, когда актриса больше всего боялась постареть.