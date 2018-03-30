Картину Ван Гога выставят на аукционе впервые за двадцать лет

Данное полотно носит название «Женщины в дюнах за починкой сетей». Картину смогут купить участники аукциона Artcurial. Предварительная цена данного шедевра составляет 5 000 000 евро. Полотна Ван Гога в последние годы всё реже попадают на торги. Это в последний раз произошло 20 лет назад. Картина, которую выставляют на предстоящий аукцион, принадлежит к раннему периоду творчества художника. Торги, обещают стать самыми впечатляющими за последнее время. Их назначили на 4 июня. Помимо полотна Ван Гога, также представят несколько работ Поля Гогена. Их цена будет намного скромней.По словам специалистов, рекордную цену за работу Ван Гога дали в 1990 году в рамках Christie’s. «Портрет доктора Гоше» тогда был продан анонимному покупателю за 82 500 000 американских долларов.