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Картину Ван Гога выставят на аукционе впервые за двадцать лет

Картины Ван Гога уже двадцать лет не появлялись в рамках торгов самых известных аукционов мира. В Париже решили выставить шедевр, который написали в 1882 году.

Картину Ван Гога выставят на аукционе впервые за двадцать лет

Данное полотно носит название «Женщины в дюнах за починкой сетей». Картину смогут купить участники аукциона Artcurial. Предварительная цена данного шедевра составляет 5 000 000 евро. Полотна Ван Гога в последние годы всё реже попадают на торги. Это в последний раз произошло 20 лет назад. Картина, которую выставляют на предстоящий аукцион, принадлежит к раннему периоду творчества художника. Торги, обещают стать самыми впечатляющими за последнее время. Их назначили на 4 июня. Помимо полотна Ван Гога, также представят несколько работ Поля Гогена. Их цена будет намного скромней.

По словам специалистов, рекордную цену за работу Ван Гога дали в 1990 году в рамках Christie’s. «Портрет доктора Гоше» тогда был продан анонимному покупателю за 82 500 000 американских долларов.
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В мире / Общество / Культура
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:00
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