АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Барон Мюнхгаузен: Самый честный лжец своего рода не радовался своей славе и был изгоем среди родственников
EUR 71.09 USD 57.76
Курс валют на 30.03.2018

Apple разрешила пользователям отключать функцию замедления iPhone‍

Американский гигант Apple объявил о выходе новой версии операционной системы iOS 11.3, которая теперь получила множество приятных улучшений. В частности, пользователям теперь удастся увидеть реальную степень износа аккумулятора.

Воспользовавшись данной возможностью пользователям удастся всегда видеть реальное положение дел в работе аккумулятора смартфона и заблаговременно устранять неисправности, связанные с его работой. Более того, теперь владельцы iPhone смогут избегать умышленного режима торможения работы смартфонов, несмотря на то, что еще недавно такая опция отсутствовала. Не исключено, что разработчики не стали оснащать новую ОС столь полезной для пользователей функцией, однако недавние скандалы вынудили привести к такому показателю.

Apple разрешила пользователям отключать функцию замедления iPhone&#8205;


Помимо этого, продвинутым пользователям удастся воспользоваться новыми привлекательными эмодзи и другими фишками, отсутствующими в других модификациях. Чтобы избежать проблем с тем, что смартфон после обновления поведет себя некорректно, некоторые эксперты посоветовали повременить с обновлением и дождаться более надежного момента, когда новая версия ОС сможет себя зарекомендовать должным образом.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: maxran Сегодня, 14:06
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Открыт прием заказов на гибридный планшет Voyo
Марго Овсянникова в дизайнерских купальниках
Охлобыстин откровенно рассказал, что тяжело
Ученые: Производство шоколада может нанести
Мэри Кулешова с лишним весом снялась в
В скором времени будет представлен игровой
Новая диета поможет вылечить психические недуги –
Лолита заявила, что не огорчается из-за скорого
Exos Aerospace в следующем месяце испытает свою
Жители из штата Миннесота сделали фото НЛО над
Шэрон Стоун привела в восторг Интернет
Алексей Кудрин рассказал, когда могут повысить
Apple разрешила пользователям отключать функцию
Поклонники посоветовали Саше Шеве бросить «Дом-2»
В Сети представлены рендеры Moto Z3 Play
Ученые назвали разрушающие брак факторы&#8205;
Стала известна стоимость автомобиля Ford Mustang
Кроссовер Nissan Murano 2018 появится на рынке по
Фанаты поблагодарили Седокову за мотивирующее
Обнаженная Ольга Бузова возмутила скорбящих
ASUS ROG Zephyrus получит процессор Intel Core
Юлия Меньшова растрогала пользователей Instagram
Дарья Пынзарь определила сына в турецкий детский
Минтруд увеличит размер пособия по безработице с
Sokon представила два новых электрических
Mercedes начнёт выпускать электрические автомобили
Зрители считают, что Романа Гриценко насильно
В Аргентине пилот частного самолета запечатлел на
В штате Нью-Мексико древние камни с пентаграммами
Житель Уэльса запечатлел на камеру уникальную
Просмотреть все новости