Apple разрешила пользователям отключать функцию замедления iPhone‍

Воспользовавшись данной возможностью пользователям удастся всегда видеть реальное положение дел в работе аккумулятора смартфона и заблаговременно устранять неисправности, связанные с его работой. Более того, теперь владельцы iPhone смогут избегать умышленного режима торможения работы смартфонов, несмотря на то, что еще недавно такая опция отсутствовала. Не исключено, что разработчики не стали оснащать новую ОС столь полезной для пользователей функцией, однако недавние скандалы вынудили привести к такому показателю.Помимо этого, продвинутым пользователям удастся воспользоваться новыми привлекательными эмодзи и другими фишками, отсутствующими в других модификациях. Чтобы избежать проблем с тем, что смартфон после обновления поведет себя некорректно, некоторые эксперты посоветовали повременить с обновлением и дождаться более надежного момента, когда новая версия ОС сможет себя зарекомендовать должным образом.