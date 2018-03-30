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Неприглашенные родственники Меган Маркл тоже собираются приехать на свадьбу

Свадьба принца Гарри и его избранницы пройдет в присутствии 600 гостей, но неприглашенные родственники Меган Маркл тоже собираются приехать на торжество. Их не смутил отказ невесты и прошлые разногласия, хотя о существовании этих людей раньше никто не знал.

В числе таких особ оказалась Саманта Грант, нелестно отзывавшаяся о своей сводной сестре. Также сюда пожалует племянник вместе с матерью, после чего пользователи сетей стали сочувствовать Меган Маркл. Люди тоже сталкивались с аналогичными ситуациями, когда дальние родственники решали нанести им визит, хотя их никто не ждал.

Неприглашенные родственники Меган Маркл тоже собираются приехать на свадьбу


Им важно тоже оказаться в генеалогическом дереве королевской семьи и прославиться. Многие британцы предвкушают, что свадьба пройдет интересно, хотя сама актриса предпочитает сохранить оптимизм и хорошо отдохнуть в Греции перед своим браком.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:20
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