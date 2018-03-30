Поклонники посоветовали Саше Шеве бросить «Дом-2» и заняться ребенком

Несмотря на все выпады со стороны недоброжелателей, фанаты девушки посоветовали ей бросить телепроект. По их словам Саше следует лучше заняться своим ребенком, а там и любящий мужчина обязательно найдется.Они отметили, что ей нужно показать себя, как любящую маму и хорошую девушку. Ведь пока Шева на проекте, она попросту не сможет избавиться от того ярлыка, который ей навесили зрители телестройки, и к ней всегда будут относиться, как к легкомысленной и легкодоступной участнице.Фанаты пожелали любимице удачи, вот только за пределами скандального реалити-шоу.