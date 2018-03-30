Поклонники посоветовали Саше Шеве бросить «Дом-2» и заняться ребенком
Многие зрители реалити-шоу «Дом-2» регулярно осуждают участницу телестройки Сашу Шеву за слишком фривольное поведение.
Несмотря на все выпады со стороны недоброжелателей, фанаты девушки посоветовали ей бросить телепроект. По их словам Саше следует лучше заняться своим ребенком, а там и любящий мужчина обязательно найдется.
Они отметили, что ей нужно показать себя, как любящую маму и хорошую девушку. Ведь пока Шева на проекте, она попросту не сможет избавиться от того ярлыка, который ей навесили зрители телестройки, и к ней всегда будут относиться, как к легкомысленной и легкодоступной участнице.
Фанаты пожелали любимице удачи, вот только за пределами скандального реалити-шоу.
Несмотря на все выпады со стороны недоброжелателей, фанаты девушки посоветовали ей бросить телепроект. По их словам Саше следует лучше заняться своим ребенком, а там и любящий мужчина обязательно найдется.
Они отметили, что ей нужно показать себя, как любящую маму и хорошую девушку. Ведь пока Шева на проекте, она попросту не сможет избавиться от того ярлыка, который ей навесили зрители телестройки, и к ней всегда будут относиться, как к легкомысленной и легкодоступной участнице.
Фанаты пожелали любимице удачи, вот только за пределами скандального реалити-шоу.