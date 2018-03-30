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Ученые назвали разрушающие брак факторы‍

Группой ученых проведено очередное исследование, которое позволило раскрыть причины и факторы, которые чаще всего приводят к бракоразводным процессам. Для этого были проанализированы данные о разводах за последние пять лет.

Несмотря на то, что ранее подобные исследования уже проводились и представляли различные причины, по которым происходит разлад в семьях, в нынешнем случае озвучены более четкие поводы. В частности, специалисты уверены, что причиной всему может становиться невнимательность членов семьи к тем событиям, которые происходят в жизни их второй половины. Отсутствие общения и обмена мнениями приводит к постепенному снижению чувств, тогда как и о любви речь быть не может. Такая практика в отношениях между мужем и женой зачастую приводит к полной утрате интереса.

Ученые назвали разрушающие брак факторы&#8205;


Однако нужно учесть, что укрепить семейные отношения можно в том случае, если периодически хвалить вторую половину после незначительных успехов, которые бы могли повлиять на решение больших задач. Также не стоит пренебрегать количеством критических высказываний, которые приводят к опусканию рук, тем самым вынуждая уходит в себя и искать проблемы во второй половине. Не исключено, что данные факты действительно могут иметь связь с тем, как часто происходит развод в семьях.
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Наука
Добавил: maxran Сегодня, 13:56
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