Ученые назвали разрушающие брак факторы‍

Несмотря на то, что ранее подобные исследования уже проводились и представляли различные причины, по которым происходит разлад в семьях, в нынешнем случае озвучены более четкие поводы. В частности, специалисты уверены, что причиной всему может становиться невнимательность членов семьи к тем событиям, которые происходят в жизни их второй половины. Отсутствие общения и обмена мнениями приводит к постепенному снижению чувств, тогда как и о любви речь быть не может. Такая практика в отношениях между мужем и женой зачастую приводит к полной утрате интереса.Однако нужно учесть, что укрепить семейные отношения можно в том случае, если периодически хвалить вторую половину после незначительных успехов, которые бы могли повлиять на решение больших задач. Также не стоит пренебрегать количеством критических высказываний, которые приводят к опусканию рук, тем самым вынуждая уходит в себя и искать проблемы во второй половине. Не исключено, что данные факты действительно могут иметь связь с тем, как часто происходит развод в семьях.