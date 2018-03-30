АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Барон Мюнхгаузен: Самый честный лжец своего рода не радовался своей славе и был изгоем среди родственников
EUR 71.09 USD 57.76
Курс валют на 30.03.2018

Любовь Толкалина восхитила поклонников снимком в прозрачной одежде

Актриса часто балует поклонников сюжетами, посвященными ее личной жизни и рабочим моментам. Сейчас Любовь Толкалина восхитила их снимком в прозрачной одежде, опубликовав его в Instagram.

Она позировала перед камерами на пляже Гоа, отметив, что сейчас радуется первым солнечным лучам в столице. Звезде захотелось немножко похулиганить и даже танцевать на первых прогалинах, так что она не смогла удержаться от соблазна и вспомнила свои индийские архивы. Подписчики позитивно отнеслись к желанию Любови Толкалиной, назвав ее позитивной и энергичной особой.

Любовь Толкалина восхитила поклонников снимком в прозрачной одежде


Наряд с леопардовыми принтами только подчеркнул трепетную сексуальность артистки, которая радует пользователей сетей своим молодым внешним видом и великолепной фигурой. Недоброжелатели раскритиковали такие показы, намекнув на возраст своего кумира, но большинство людей считают, что человек должен показывать свои эмоции и быть счастливым.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американцы безосновательно объявили спутник Земли
Кристина Лясковец обнажилась в фотосессии для
Из РФ резко возросла «утечка мозгов»
Ученые к 2021 году планируют создать прототип
BMW 3 с двигателем Honda выставили на
На Марсе нашли "стадо" неизвестных животных
iPhone X подешевел в России до 68 тысяч рублей
Юлия Ефременкова, не сказав возлюбленному,
Анастасия Костенко находится минимум на шестом
Неприглашенные родственники Меган Маркл тоже
Анна Хилькевич пошутила над своими кулинарными
Любовь Толкалина восхитила поклонников снимком в
Для Китая подготовлен длиннобазный кроссовер Audi
Максим Галкин призвал поклонников проверить
Учёные заставили клетки сердца менять цвет с
Специалисты Dr. Web определили наличие встроенных
Сашу Черно увезли на скорой с температурой под 40
Telegram братьев Дуровых привлек $850 млн во
Итальянская Eni заморозила совместный проект с
Актёр Алексей Чадов никогда не простит виновников
В Турции в ДТП с автобусом погибли 17 мигрантов
Солист "Непары" Александр Шоуа рассказал во время
Учёные: Существует шесть причин, из-за которых
Ксении Бородиной припомнили её откровенные съёмки
Жители Северной Америки озадачены появлением на
Ксения Бородина объявила о новом кастинге
Redmi Note 3 Pro получил обновление до MIUI 9.5
Учёные: Ожирение влияет на пристрастия людей в еде
Учёные: Бессмертие на Земле возможно
Телеведущая Стриженова рассказала, как ушла от
Просмотреть все новости