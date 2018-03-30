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Кроссовер Nissan Murano 2018 появится на рынке по цене в 31,7 тысяч долларов‍

Обновленный японский кроссовер Nissan Murano 2018 может появиться на рынке по цене от 31,7 тысяч долларов за самую скромную комплектацию. В частности, теперь новинка сможет похвастаться продвинутой центральной панелью и улучшенной системой безопасности.

Помимо этого, специалисты существенно доработали адаптивный круиз-контроль, который облегчает управление автомобилем за пределами города. Еще одним приятным дополнением стала новейшая автоматическая система экстренного торможения. В случае необходимости, автомобиль прибегнет к торможению при комплексном срабатывании установленных датчиков. В салоне сразу бросается в глаза качественный 8-дюймовый сенсорный дисплей, на котором можно управлять мультимедийными функциями машины. Для более продвинутых автолюбителей также предусмотрена камера на 360 градусов. Стильный дизайн дополняется новыми 18-дюймовыми дисками.

Кроссовер Nissan Murano 2018 появится на рынке по цене в 31,7 тысяч долларов&#8205;


Даже в самой скромной модификации предложат возможность воспользоваться навигационной системой, которая может подключаться при помощи смартфона. Также здесь установлен сабвуфер и панорамный люк с электрическим приводом. Ряд экспертов уверены, что единственным нюансом у новинки окажется слишком очевидный звук работы мотора.
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Добавил: maxran Сегодня, 13:50
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