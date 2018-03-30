АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Барон Мюнхгаузен: Самый честный лжец своего рода не радовался своей славе и был изгоем среди родственников
EUR 71.09 USD 57.76
Курс валют на 30.03.2018

В США на берег флоридского пляжа выбросило останки древнего корабля

На побережье Флориды в США прохожие наткнулись на останки корабля, которому примерно 300 лет.
В США на берег флоридского пляжа выбросило останки древнего корабля


Мать с 8-летним сыном прогуливались по побережью и случайно наткнулись на нечто, сначала показавшееся им старым пирсом или забором. Когда люди подошли ближе, то убедились, что находка – «исторический артефакт».
Как полагают местные специалисты, обломки принадлежат древнему кораблю, построенному в XVIII веке.
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 21:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американская 172-килограммовая девочка стала
В Милане презентован новый китайский кроссовер
Точка Немо: Водное кладбище Земли для космических
В Таиланде молодая девушка умерла во время
В Екатеринбурге преступники украли из кафе 50
В Австралии при падении воздушного шара
В Ульяновской области женщина помогла любовнику
В Ростове стая собак захватила крышу двухэтажного
В Челябинске во время родов умерла молодая
Иосиф Кобзон оказался в центре скандала из-за
Станислав Садальский назвал соболезнования звёзд
Алла Пугачева поздравила внучку Клавдию с днем
Картину Ван Гога выставят на аукционе впервые за
Российские учёные: Радиационное облучение не
На Луне открыли 6 тысяч новых кратеров благодаря
В США на берег флоридского пляжа выбросило
Ученые смоделировали зимний сезон на Марсе
Астронавты NASA окончили установку оборудования
Жителей Ленобласти удивило появление светящегося
Илон Маск сообщил об успешном испытании двигателя
Зловещая планета Нибиру снова появилась на
Суперкар McLaren 570S Spider выпустили в гоночной
Inverse: Амбициозный проект «Марс-1» может быть
Microsoft покидает глава подразделения Windows
В Германии полицейские задержали автобус с детьми
Ученые создали роботов, похожих на летучую лисицу
Российские учёные установили кристаллическую
ФСБ обязало Telegram, Viber и WhatsApp передать
Голубая луна в этом году станет главным
Google внедрила возможности Android в Wear OS
Просмотреть все новости