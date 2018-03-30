В США на берег флоридского пляжа выбросило останки древнего корабля

Мать с 8-летним сыном прогуливались по побережью и случайно наткнулись на нечто, сначала показавшееся им старым пирсом или забором. Когда люди подошли ближе, то убедились, что находка – «исторический артефакт».Как полагают местные специалисты, обломки принадлежат древнему кораблю, построенному в XVIII веке.