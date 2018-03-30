В США на берег флоридского пляжа выбросило останки древнего корабля
На побережье Флориды в США прохожие наткнулись на останки корабля, которому примерно 300 лет.
Мать с 8-летним сыном прогуливались по побережью и случайно наткнулись на нечто, сначала показавшееся им старым пирсом или забором. Когда люди подошли ближе, то убедились, что находка – «исторический артефакт».
Как полагают местные специалисты, обломки принадлежат древнему кораблю, построенному в XVIII веке.
Мать с 8-летним сыном прогуливались по побережью и случайно наткнулись на нечто, сначала показавшееся им старым пирсом или забором. Когда люди подошли ближе, то убедились, что находка – «исторический артефакт».
Как полагают местные специалисты, обломки принадлежат древнему кораблю, построенному в XVIII веке.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 21:50