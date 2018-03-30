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Фанаты поблагодарили Седокову за мотивирующее видео в Instagram

Фанаты известной певицы Анны Седоковой поблагодарили её за трогательное мотивирующее видео в Instagram. Звезда опубликовала в своём микроблоге ролик, на котором маленький мальчик, несмотря на неудачи, всё же добивается поставленной цели.

Фанаты поблагодарили Седокову за мотивирующее видео в Instagram

Анна Седокова сегодня с самого утра решила зарядить не только себя, но и своих подписчиков в Instagram дозой позитива и уверенности в собственных силах. На собственной странице в социальной сети певица опубликовала довольно милый ролик, на котором видно, как маленький мальчик пытается запрыгнуть на стоящий перед ним стул. Стоит отметить, что ребёнку удалось сделать это только спустя несколько неудачных попыток.

В подписи к своей публикации Анна Седокова указала, что данное видео стоит показывать всем, кто скажет, что человек чего-то не сможет. Фолловеры поблагодарили звезду за такой мотивирующий ролик, назвав его не только милым, но и трогательным, ведь в конце могли наблюдать за тем, как отец маленького спортсмена радуется его достижению вместе с ним.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 13:47
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