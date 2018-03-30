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Обнаженная Ольга Бузова возмутила скорбящих Россиян

На днях 25 марта в России произошла чудовищная трагедия - в торговом центре «Зимняя вишня» случился пожар. В результате происшествия погибло около 70 человек.

Обнаженная Ольга Бузова возмутила скорбящих Россиян

Знаменитая телеведущая, а также исполнительница песен Ольга Бузова после страшных трагических событий довольно долго молчала, однако накануне шокировала общественность своим обнаженным телом.

Теледива украсила первую полосу весеннего выпуска известного журнала Playboy. На обложке она предстала перед фанатами с оголенной грудью, соски которой едва прикрывали бретели ее комбинезона.

Откровенный снимок вызвал бурю возмущений в Сети. Люди окрестили выпуск номера c оголенной Ольгой Бузовой слишком мерзким, так как сейчас на территории России объявлен общенациональный траур по погибшим в торговом центре «Зимняя вишня» города Кемерова.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:41
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