АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Барон Мюнхгаузен: Самый честный лжец своего рода не радовался своей славе и был изгоем среди родственников
EUR 71.09 USD 57.76
Курс валют на 30.03.2018

Юлия Меньшова растрогала пользователей Instagram архивным фото с дочерью

Актриса Юлия Меньшова растрогала пользователей Instagram архивным снимком с дочерью. В подписи к своей публикации знаменитость напомнила фолловерам о том, насколько важно уделять больше времени своей семье.

Юлия Меньшова растрогала пользователей Instagram архивным фото с дочерью

В свете последних трагических событий в Кемерово, многие звёзды отечественного шоу-бизнеса размещают в социальных сетях публикации, в которых напоминают себе и окружающим о том, насколько важно ценить время со своими близкими. Одной из них стала и Юлия Меньшова, обнародовавшая архивный снимок со своей дочерью.

В подписи к новому посту актриса призвала людей никогда не скрывать свою любовь, проявлять каждую эмоцию и не бояться выглядеть навязчивыми. Знаменитость уверена, что любви никогда не бывает много, в отличие от гнева и раздражительности, которые люди, к сожалению, так привыкли приумножать в своих сердцах.

Растроганные фолловеры поддержали каждое написанное актрисой слово. Также без внимания не осталась и фотография Юлии Меньшовой с дочерью. Многие пишут, что девочка растёт точной копией мамы.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 13:37
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Открыт прием заказов на гибридный планшет Voyo
Марго Овсянникова в дизайнерских купальниках
Охлобыстин откровенно рассказал, что тяжело
Ученые: Производство шоколада может нанести
Мэри Кулешова с лишним весом снялась в
В скором времени будет представлен игровой
Новая диета поможет вылечить психические недуги –
Лолита заявила, что не огорчается из-за скорого
Exos Aerospace в следующем месяце испытает свою
Жители из штата Миннесота сделали фото НЛО над
Шэрон Стоун привела в восторг Интернет
Алексей Кудрин рассказал, когда могут повысить
Apple разрешила пользователям отключать функцию
Поклонники посоветовали Саше Шеве бросить «Дом-2»
В Сети представлены рендеры Moto Z3 Play
Ученые назвали разрушающие брак факторы&#8205;
Стала известна стоимость автомобиля Ford Mustang
Кроссовер Nissan Murano 2018 появится на рынке по
Фанаты поблагодарили Седокову за мотивирующее
Обнаженная Ольга Бузова возмутила скорбящих
ASUS ROG Zephyrus получит процессор Intel Core
Юлия Меньшова растрогала пользователей Instagram
Дарья Пынзарь определила сына в турецкий детский
Минтруд увеличит размер пособия по безработице с
Sokon представила два новых электрических
Mercedes начнёт выпускать электрические автомобили
Зрители считают, что Романа Гриценко насильно
В Аргентине пилот частного самолета запечатлел на
В штате Нью-Мексико древние камни с пентаграммами
Житель Уэльса запечатлел на камеру уникальную
Просмотреть все новости