Юлия Меньшова растрогала пользователей Instagram архивным фото с дочерью

В свете последних трагических событий в Кемерово, многие звёзды отечественного шоу-бизнеса размещают в социальных сетях публикации, в которых напоминают себе и окружающим о том, насколько важно ценить время со своими близкими. Одной из них стала и Юлия Меньшова, обнародовавшая архивный снимок со своей дочерью.В подписи к новому посту актриса призвала людей никогда не скрывать свою любовь, проявлять каждую эмоцию и не бояться выглядеть навязчивыми. Знаменитость уверена, что любви никогда не бывает много, в отличие от гнева и раздражительности, которые люди, к сожалению, так привыкли приумножать в своих сердцах.Растроганные фолловеры поддержали каждое написанное актрисой слово. Также без внимания не осталась и фотография Юлии Меньшовой с дочерью. Многие пишут, что девочка растёт точной копией мамы.