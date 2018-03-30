Анна Хилькевич пошутила над своими кулинарными способностями

Звезда отметила, что девочка уже не может спокойно смотреть на ее готовку, но ей предстоит еще долгое время наслаждаться вкусом блюд, к которым нормально относится супруг Артур Волков. Подписчики сразу подумали, что малышка просто зевнула во время съемки, а сама Анна Хилькевич отлично готовит. Некоторые лица стали беспокоиться, что ребенок слишком близко находится возле плиты, но знаменитость успокоила фанатов, потому что контролирует его действия.Пользователи сетей позитивно оценили сюжет, поблагодарив артистку за доставленное удовольствие. Они отметили, что такое творчество сближает родителей и детей, а также рассказали о своих отпрысках, реагирующих на блюда аналогичным образом.