Дарья Пынзарь определила сына в турецкий детский сад
Старший сын четы экс-участников «Дом-2» Дарьи и Сергея Пынзарей Артем пошел в детский сад, но не у себя на родине, а в Турции.
Такое необычное решение Даши вызвало небывалый ажиотаж среди ее подписчиков и женщине пришлось ответить на некоторые вопросы.
В первую очередь поклонников телестройки интересовало, не переехала ли семья Пынзарь в Турцию на постоянное место жительства. На это Даша ответила, что пока уезжать из России не намерена, но мысли об этом посещают.
Помимо прочего Дарья Пынзарь пообещала в ближайшее время более подробно рассказать о дошкольном учреждении, а пока только поделилась заботами. Ведь теперь вместо книжек на сон грядущий им с Артемом приходится штудировать учебники по английскому языку.
Такое необычное решение Даши вызвало небывалый ажиотаж среди ее подписчиков и женщине пришлось ответить на некоторые вопросы.
В первую очередь поклонников телестройки интересовало, не переехала ли семья Пынзарь в Турцию на постоянное место жительства. На это Даша ответила, что пока уезжать из России не намерена, но мысли об этом посещают.
Помимо прочего Дарья Пынзарь пообещала в ближайшее время более подробно рассказать о дошкольном учреждении, а пока только поделилась заботами. Ведь теперь вместо книжек на сон грядущий им с Артемом приходится штудировать учебники по английскому языку.