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Дарья Пынзарь определила сына в турецкий детский сад

Старший сын четы экс-участников «Дом-2» Дарьи и Сергея Пынзарей Артем пошел в детский сад, но не у себя на родине, а в Турции.

Такое необычное решение Даши вызвало небывалый ажиотаж среди ее подписчиков и женщине пришлось ответить на некоторые вопросы.

Дарья Пынзарь определила сына в турецкий детский сад

В первую очередь поклонников телестройки интересовало, не переехала ли семья Пынзарь в Турцию на постоянное место жительства. На это Даша ответила, что пока уезжать из России не намерена, но мысли об этом посещают.

Дарья Пынзарь определила сына в турецкий детский сад

Помимо прочего Дарья Пынзарь пообещала в ближайшее время более подробно рассказать о дошкольном учреждении, а пока только поделилась заботами. Ведь теперь вместо книжек на сон грядущий им с Артемом приходится штудировать учебники по английскому языку.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:30
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