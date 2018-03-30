Дарья Пынзарь определила сына в турецкий детский сад

Такое необычное решение Даши вызвало небывалый ажиотаж среди ее подписчиков и женщине пришлось ответить на некоторые вопросы.В первую очередь поклонников телестройки интересовало, не переехала ли семья Пынзарь в Турцию на постоянное место жительства. На это Даша ответила, что пока уезжать из России не намерена, но мысли об этом посещают.Помимо прочего Дарья Пынзарь пообещала в ближайшее время более подробно рассказать о дошкольном учреждении, а пока только поделилась заботами. Ведь теперь вместо книжек на сон грядущий им с Артемом приходится штудировать учебники по английскому языку.