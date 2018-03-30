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Астронавты NASA окончили установку оборудования МКС в открытом космосе

Астронавты NASA на протяжении более шести часов работали в открытом космосе. Специалисты смогли установить оборудование на внешней части МКС.

Астронавты NASA окончили установку оборудования МКС в открытом космосе


Выход в открытый космос членов экипажа МКС состоялся позже установленных сроков. Из-за проверки скафандров было принято решение перенести работы по установке нового оборудования на один час.

Проведение работ в открытом космосе традиционно транслировалось на канале NASA. Астронавты на протяжении более шести часов проводили установку нового оборудования, а также выполняли работы по обслуживанию МКС. Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд успешно установили приборы, обеспечивающие станцию беспроводной связью. Также были заменены камеры на внешней стороне МКС, проводящие съёмку поверхности Земли.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 21:40
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