Астронавты NASA окончили установку оборудования МКС в открытом космосе

Выход в открытый космос членов экипажа МКС состоялся позже установленных сроков. Из-за проверки скафандров было принято решение перенести работы по установке нового оборудования на один час.Проведение работ в открытом космосе традиционно транслировалось на канале NASA. Астронавты на протяжении более шести часов проводили установку нового оборудования, а также выполняли работы по обслуживанию МКС. Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд успешно установили приборы, обеспечивающие станцию беспроводной связью. Также были заменены камеры на внешней стороне МКС, проводящие съёмку поверхности Земли.