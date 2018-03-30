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Sokon представила два новых электрических внедорожника SF5 и SF7‍

Сегодня стало известно, что китайский автомобильный производитель SF Motors провел презентацию новейшего электрического кроссовера, который показали посетителям в Калифорнии. Речь идет о новинке, которая имеет 2 электрических агрегата.

Общая мощность электрического кроссовера от Sokon составляет около 1070 л.с. К настоящему времени заявлено, что производство уникальных моделей будет выполняться на предприятии AM General, где в прошлом выпускали легендарные внедорожники Hummer. Известно также, что новый китайский электрический кроссовер получит несколько версий, которые получили названия SF5 и SF7. В первом случае речь идет о среднеразмерном автомобиле, а вторая модификация представляет собой полноразмерный вседорожник. Развить скорость до 100 км в час кроссовер сможет менее, чем за три секунды, что является весьма успешным показателем для автомобилей такого класса.

Sokon представила два новых электрических внедорожника SF5 и SF7&#8205;


Уже сейчас потенциальные покупатели могут оформить предварительный заказ на SF5 , тогда как более крупная модификация кроссовера будет доступна для заказов лишь к следующему году. В рамках презентации никаких точных сведений о том, в какую цену обойдется столь мощный электрокар не озвучено, тогда как и эксперты до сих пор не могут определиться с вероятной суммой.
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Добавил: maxran Сегодня, 13:28
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