Sokon представила два новых электрических внедорожника SF5 и SF7‍

Общая мощность электрического кроссовера от Sokon составляет около 1070 л.с. К настоящему времени заявлено, что производство уникальных моделей будет выполняться на предприятии AM General, где в прошлом выпускали легендарные внедорожники Hummer. Известно также, что новый китайский электрический кроссовер получит несколько версий, которые получили названия SF5 и SF7. В первом случае речь идет о среднеразмерном автомобиле, а вторая модификация представляет собой полноразмерный вседорожник. Развить скорость до 100 км в час кроссовер сможет менее, чем за три секунды, что является весьма успешным показателем для автомобилей такого класса.Уже сейчас потенциальные покупатели могут оформить предварительный заказ на SF5 , тогда как более крупная модификация кроссовера будет доступна для заказов лишь к следующему году. В рамках презентации никаких точных сведений о том, в какую цену обойдется столь мощный электрокар не озвучено, тогда как и эксперты до сих пор не могут определиться с вероятной суммой.