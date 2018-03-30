iPhone X подешевел в России до 68 тысяч рублей

Данный флагман обладает весьма большим списком возможностей, в котором также числиться опция записи видео в формате 4К. Для тех, кто собирается использовать функционал смартфона в полной мере, рекомендуется покупать именно предложенную выше версию.Стоит отметить, что скидка предоставляется многими магазинами, которые работают на территории России. Некоторые модификации не имеют сертификата для отечественного рынка, тем не менее, модель A1901 предлагает мировую гарантию на один год.Напомним, что iPhone X имеет 5,8-дюймовый дисплей с разрешением 2К, процессор Apple A11 Bionic, 3 Гб ОЗУ и 64/256 Гб ПЗУ. Аккумулятор обладает емкостью в 2716 мАч и может заряжаться беспроводным путем по стандарту Qi.