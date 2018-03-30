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Жителей Ленобласти удивило появление светящегося НЛО в небе

Исследователи получили материалы, присланные жителями Ленобласти. Свидетели события из села Романовка были удивлены появлением в небе светящегося НЛО.

Объект в форме нескольких шаров быстро двигался на огромной скорости, но люди смогли запечатлеть его на камеры. Внеземные гости решили рассмотреть территорию дачного поселка, после чего умчались в сторону леса. Затем аналогичные сообщения стали поступать от населения Тосно, тоже заметившего НЛО в этот день.

Жителей Ленобласти удивило появление светящегося НЛО в небе


Пользователи сетей не отреагировали на выводы скептиков, упоминающих о китайских фонариках и других земных вариантах. Многие люди тоже сталкивались с такими событиями 15 лет назад, так что даже не сомневались в решении гуманоидов вернуться в привычные места.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:35
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