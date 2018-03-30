Зрители считают, что Романа Гриценко насильно поселили с Иваной Диловой

Вот только по решению ведущей Юлии Ефременковой парня против его воли заселили с Иваной Диловой, уверены зрители.По мнению многих поклонников телестройки, болгарка действительно испытывает чувства к Роману Гриценко. Ивана явно стесняется и ни в коем случае не повысит на него голос, в отличие от экс-избранника Александра Гобозова, на которого при любом удобном случае могла накричать и унизить.Также Дилова с криками отчитала своих сейшельских приятелей – Андрея Денисова, Артёма Сороку и Алексея Безуса, которые не встали на ее защиту, когда Гобозов «раскрывал рот». Что же касается Романа Гриценко, то перед ним участница извинилась за то, что просила её защитить на ток-шоу.