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Зрители считают, что Романа Гриценко насильно поселили с Иваной Диловой

Участник знаменитой телестройки «Дом-2» Рома Гриценко не желает строить отношения ни с кем из девушек на Сейшельской съемочной площадке проекта.

Зрители считают, что Романа Гриценко насильно поселили с Иваной Диловой

Вот только по решению ведущей Юлии Ефременковой парня против его воли заселили с Иваной Диловой, уверены зрители.

По мнению многих поклонников телестройки, болгарка действительно испытывает чувства к Роману Гриценко. Ивана явно стесняется и ни в коем случае не повысит на него голос, в отличие от экс-избранника Александра Гобозова, на которого при любом удобном случае могла накричать и унизить.

Также Дилова с криками отчитала своих сейшельских приятелей – Андрея Денисова, Артёма Сороку и Алексея Безуса, которые не встали на ее защиту, когда Гобозов «раскрывал рот». Что же касается Романа Гриценко, то перед ним участница извинилась за то, что просила её защитить на ток-шоу.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:13
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