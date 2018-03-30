Ученые к 2021 году планируют создать прототип квантовой батареи
Группой итальянских ученых началась разработка прототипа квантовой батареи, которая работает не по принципу химического соединения. Концепцию должны реализовать примерно через 3 года.
Работа этого устройств базироваться будет на принципе так называемого возбуждения квантовых объектов. Стоит отметить, что перед учеными до недавнего времени стояла проблема, которая связана со сложностями, возникающими в рамках реализации проекта. Между тем итальянские физики смогли отыскать выход из ситуации, на практике использовав в качестве кубитов сверхпроводниковые контуры или квантовые точки. В свою очередь они отличаются двумя энергетическими уровнями.
Наряду с этим упомянутые кубиты располагаются в оптическом резонаторе. Непосредственно там их запускают, а также окутывают лазерными импульсами. Специалистами отмечается, что во время данной процедуры в используемой аккумуляторной батарее начинает происходить процесс зарядки.
Работа этого устройств базироваться будет на принципе так называемого возбуждения квантовых объектов. Стоит отметить, что перед учеными до недавнего времени стояла проблема, которая связана со сложностями, возникающими в рамках реализации проекта. Между тем итальянские физики смогли отыскать выход из ситуации, на практике использовав в качестве кубитов сверхпроводниковые контуры или квантовые точки. В свою очередь они отличаются двумя энергетическими уровнями.
Наряду с этим упомянутые кубиты располагаются в оптическом резонаторе. Непосредственно там их запускают, а также окутывают лазерными импульсами. Специалистами отмечается, что во время данной процедуры в используемой аккумуляторной батарее начинает происходить процесс зарядки.
Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:35