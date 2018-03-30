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На Марсе нашли "стадо" неизвестных животных

Уфологи обнаружили на Марсе доказательства существования жизни. Виртуальные охотники обнаружили на снимках поверхности Красной планеты целое "стадо" неизвестных животных.

На Марсе нашли "стадо" неизвестных животных


Уфологи опубликовали в Сети видео, доказывающее, что по Марсу спокойно ходят "стада" животных. Специалисты уверены, что наличие жизни на Красной планете доказывает существование экосистемы, пригодной для жизни инопланетных цивилизаций. На кадрах действительно видны неизвестные объекты, которые "разбрелись" по значительной площади поверхности планеты.

Уфологи пошли дальше в своих суждениях. На основании видео они сделали вывод, что на Марсе существуют особые зоны для кормления животных. Несмотря на низкое разрешение картинки, они разглядели на поверхности Красной планеты озёра и растения. Пользователи довольно критично восприняли новые доказательства существования жизни на Красной планете.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 19:30
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