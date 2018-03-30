Илон Маск сообщил об успешном испытании двигателя Raptor для ракеты BFR
Основатель и глава компании SpaceX Илон Маск решил обнародовать последние достижения своих разработчиков, которые на данный момент трудятся над созданием новой многоразовой ракеты BFR (Big Falcon Rocket).
Стало известно, что инженерам удалось провести успешные испытания двигателя Raptor, которым вооружится ракетно-космическая система BFR. Как сообщается в издании New Space, новая реактивная установка стает самой эффективной в мире.
По словам Маска, она работает на жидком кислороде и жидком метане. Специалист утверждает, что отношение тяги и веса у этого двигателя будет самым лучшим среди ныне работающих и вообще когда-либо производимых реактивных установок. Таким образом, в SpaceX рассчитывают на наибольшую тяговооруженность ракеты BFR.
Стало известно, что инженерам удалось провести успешные испытания двигателя Raptor, которым вооружится ракетно-космическая система BFR. Как сообщается в издании New Space, новая реактивная установка стает самой эффективной в мире.
По словам Маска, она работает на жидком кислороде и жидком метане. Специалист утверждает, что отношение тяги и веса у этого двигателя будет самым лучшим среди ныне работающих и вообще когда-либо производимых реактивных установок. Таким образом, в SpaceX рассчитывают на наибольшую тяговооруженность ракеты BFR.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:30