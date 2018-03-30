Илон Маск сообщил об успешном испытании двигателя Raptor для ракеты BFR

Стало известно, что инженерам удалось провести успешные испытания двигателя Raptor, которым вооружится ракетно-космическая система BFR. Как сообщается в издании New Space, новая реактивная установка стает самой эффективной в мире.По словам Маска, она работает на жидком кислороде и жидком метане. Специалист утверждает, что отношение тяги и веса у этого двигателя будет самым лучшим среди ныне работающих и вообще когда-либо производимых реактивных установок. Таким образом, в SpaceX рассчитывают на наибольшую тяговооруженность ракеты BFR.