Суперкар McLaren 570S Spider выпустили в гоночной версии Track Pack
Представители британского бренда McLaren презентовали трековую версию суперкара 570 Spider. Автомобиль получил набор дополнений Track Pack, а также получил карбоновые элементы, за счёт чего его вес снизился на 33 килограмма. Стоимость опционального пакета стартует от 19 613 евро.
Суперкар McLaren 570 Spider Track Pack разработчики наделили новой выпускной системой и колёсными дисками с десятью спицами. В подкапотном пространстве автомобиля установлен битурбированный двигатель V8 объёмом 3,8 литра мощностью 570 лошадиных сил. С таким агрегатом суперкар до первой «сотни» набирает разгон за 3,2 секунды, развивая максимальную скорость в 330 км/час.
Стандартная версия McLaren 570 Spider была представлена в прошлом году, как и другие модели из серии Spider автомобиль имеет складную жёсткую крышу. По сравнению с купе открытая модификация весит на 46 кг больше, внешний дизайн автомобилей отличается только разными спойлерами.
К тому же родстер комплектуется карбон-керамическими тормозами, 19-дюймовыми колёсными дисками спереди и 20-дюймовыми сзади. В салоне автомобиля установлена модернизированная мультимедийная система и спортивные кресла.
Суперкар McLaren 570 Spider Track Pack разработчики наделили новой выпускной системой и колёсными дисками с десятью спицами. В подкапотном пространстве автомобиля установлен битурбированный двигатель V8 объёмом 3,8 литра мощностью 570 лошадиных сил. С таким агрегатом суперкар до первой «сотни» набирает разгон за 3,2 секунды, развивая максимальную скорость в 330 км/час.
Стандартная версия McLaren 570 Spider была представлена в прошлом году, как и другие модели из серии Spider автомобиль имеет складную жёсткую крышу. По сравнению с купе открытая модификация весит на 46 кг больше, внешний дизайн автомобилей отличается только разными спойлерами.
К тому же родстер комплектуется карбон-керамическими тормозами, 19-дюймовыми колёсными дисками спереди и 20-дюймовыми сзади. В салоне автомобиля установлена модернизированная мультимедийная система и спортивные кресла.
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Добавил: Алина Сегодня, 21:20