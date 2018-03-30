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Суперкар McLaren 570S Spider выпустили в гоночной версии Track Pack

Представители британского бренда McLaren презентовали трековую версию суперкара 570 Spider. Автомобиль получил набор дополнений Track Pack, а также получил карбоновые элементы, за счёт чего его вес снизился на 33 килограмма. Стоимость опционального пакета стартует от 19 613 евро.

Суперкар McLaren 570S Spider выпустили в гоночной версии Track Pack


Суперкар McLaren 570 Spider Track Pack разработчики наделили новой выпускной системой и колёсными дисками с десятью спицами. В подкапотном пространстве автомобиля установлен битурбированный двигатель V8 объёмом 3,8 литра мощностью 570 лошадиных сил. С таким агрегатом суперкар до первой «сотни» набирает разгон за 3,2 секунды, развивая максимальную скорость в 330 км/час.

Стандартная версия McLaren 570 Spider была представлена в прошлом году, как и другие модели из серии Spider автомобиль имеет складную жёсткую крышу. По сравнению с купе открытая модификация весит на 46 кг больше, внешний дизайн автомобилей отличается только разными спойлерами.

К тому же родстер комплектуется карбон-керамическими тормозами, 19-дюймовыми колёсными дисками спереди и 20-дюймовыми сзади. В салоне автомобиля установлена модернизированная мультимедийная система и спортивные кресла.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 21:20
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