Суперкар McLaren 570S Spider выпустили в гоночной версии Track Pack

Суперкар McLaren 570 Spider Track Pack разработчики наделили новой выпускной системой и колёсными дисками с десятью спицами. В подкапотном пространстве автомобиля установлен битурбированный двигатель V8 объёмом 3,8 литра мощностью 570 лошадиных сил. С таким агрегатом суперкар до первой «сотни» набирает разгон за 3,2 секунды, развивая максимальную скорость в 330 км/час.Стандартная версия McLaren 570 Spider была представлена в прошлом году, как и другие модели из серии Spider автомобиль имеет складную жёсткую крышу. По сравнению с купе открытая модификация весит на 46 кг больше, внешний дизайн автомобилей отличается только разными спойлерами.К тому же родстер комплектуется карбон-керамическими тормозами, 19-дюймовыми колёсными дисками спереди и 20-дюймовыми сзади. В салоне автомобиля установлена модернизированная мультимедийная система и спортивные кресла.