Учёные: Бессмертие на Земле возможно

Учёные уверены, что бессмертие для человека возможно, вот только в несколько ином виде. Специалисты полагают, что уже через 200 лет вид Homo sapiens исчезнет. Причиной тому станут не войны или какое-нибудь бедствие, а развитие биоинженерии. Исследователи будущего смогут самостоятельно вывести новые формы жизни, что станет очередной эволюцией человека.В будущем привычные нам сегодня формы жизни могут полностью измениться. Вполне возможно, что люди обретут бессмертие, откажутся от деторождения и будут продолжать свой род искусственным путём. Не исключено, что появится новая неорганическая форма жизни, к примеру, киборги. Человеческий разум смогут помещать в компьютеры. Учёные уверены, что развитие виртуальной реальности и биоинженерии запустят новый виток эволюции