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Учёные: Бессмертие на Земле возможно

Учёные из Израиля полагают, что бессмертие возможно на Земле. Стремительный технический прогресс позволит получить ответы на все вопросы о вечности уже в ближайшие 200 лет.

Учёные: Бессмертие на Земле возможно


Учёные уверены, что бессмертие для человека возможно, вот только в несколько ином виде. Специалисты полагают, что уже через 200 лет вид Homo sapiens исчезнет. Причиной тому станут не войны или какое-нибудь бедствие, а развитие биоинженерии. Исследователи будущего смогут самостоятельно вывести новые формы жизни, что станет очередной эволюцией человека.

В будущем привычные нам сегодня формы жизни могут полностью измениться. Вполне возможно, что люди обретут бессмертие, откажутся от деторождения и будут продолжать свой род искусственным путём. Не исключено, что появится новая неорганическая форма жизни, к примеру, киборги. Человеческий разум смогут помещать в компьютеры. Учёные уверены, что развитие виртуальной реальности и биоинженерии запустят новый виток эволюции
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 18:09
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