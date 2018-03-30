Microsoft покидает глава подразделения Windows

В обязанностях Терри Майерсона была полная ответственность за работу операционной системы Windows, которая по сути является для организации визитной карточкой. На страницах официального сайта компании уже опубликовано письмо, автор которого глава Microsoft Сатьи Наделла, его содержание посвящено подробному анализу всех грядущих кадровых изменений, относительно положений в правящем составе корпорации. Сам Терри Майерсон приступил к обязанностям в компании 21 год назад, а назначен на должность главы подразделения по вопросам операционной системы Windows, только в 2013 году.Как рассказала Сатьи Наделла, компания проходит этап нового развития, сопровождаемого нужными и обоснованными изменениями. Наделла отмечает, что для Терри Майерсона предстоит пройти новый этап, только все будет происходить уже за пределами корпорации Microsoft. Главой компании так же указывается на отличные лидерские качества и знания Майерсона, благодаря которым им создана новая организационная структура в Microsoft.