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Ольга Бузова анонсировала концерт в Екатеринбурге

Знаменитая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова опубликовала в своем микроблоге новый пост, в котором оповестила своих поклонников о предстоящем концерте в Екатеринбурге.

Ольга Бузова анонсировала концерт в Екатеринбурге

Свою публикацию теледива начала с искренних и чувственных высказываний. Девушка затронула тему жизни и любви, посоветовав поклонникам жить по чести и совести, жить сегодня, и почаще говорить любимым о своих чувствах. Она отметила, что самое важное у человека – это жизнь.

Ольбу Бузова призналась в своем Инстаграме, что невероятно сильно хочет всех обнять и подарить всем свою любовь. Она также подчеркнула, что это и сделает уже завтра на концерте в Екатеринбурге.

Стоит отметить, что поклонники пришли в восторг от такой новости и искренних слов любимицы. Они написали телеведущей множество теплых слов, и отметили, что обязательно посетят ее выступление.

«Да, правильно, мы должны говорить друг другу пока мы живы, пока есть возможность», «Оля ты чудо. Я тебя люблю. И человек ты прекрасный. Будь счастлива», «Вы большая молодец)», «Пусть у вас все будет хорошо Ольга, вы добрый и не равнодушный человечек», - написали поклонники.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:47
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