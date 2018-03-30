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Ученые создали роботов, похожих на летучую лисицу и паука

Компания Festo представила бионических роботов, напоминающих по функциональным возможностям и внешнему виду летучую лисицу и паука. Перед созданием данных машин, инженерами были изучены повадки животных.

Ученые создали роботов, похожих на летучую лисицу и паука

Размах крыльев робота летучей лисицы составляет 228 см. Он работает от батареи. Управление устройством осуществляется при помощи системы контроля. Робот – летучая лисица имеет в длину 87 см. Робот-паук схож с реальным животным, обитающим в пустыне Сахара, расположенной на территории Марокко в Африке. Механизм в высоту достигает 24 см. Робот-паук имеет восемь лап. Вместе с этим передвижение он осуществляет при помощи шести лап.


Данная новинка с лёгкостью карабкается на возвышенности с наклоном 5 процентов. Робот-паук незадействованные конечности использует для кувыркания. Инженеры отмечают, что механизм в таком режиме передвигается на порядок быстрее. Лапы робота-паука складываются особым способом, превращаясь в колеса.

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Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:00
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