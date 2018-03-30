АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Барон Мюнхгаузен: Самый честный лжец своего рода не радовался своей славе и был изгоем среди родственников
EUR 71.09 USD 57.76
Курс валют на 30.03.2018

Худая подруга подняла на руки 90-килограммовую модель Эшли Грэм

Известная модель Эшли Грэм, которая получила славу благодаря своему весу, опубликовала на своей странице в социальной сети очередной новый снимок, где позирует в компании худенькой подруги.

Несмотря на существенную разницу в весе, девушка пытается поднять 90-килограммовую модель, которая с радостью позирует на камеру. Однако реальная цель фотографии оказалась несколько глубже, чем могли предположить поклонники. На самом деле Эшли Грэм пыталась продемонстрировать, что настоящая сила заключается в дружбе между людьми. Даже несмотря на то, что разница в весе крайне высокая, подруга уверена в том, что ее наверняка не уронят не перед какими трудностями. Армия подписчиков моментально отреагировали на такую фотографию, поддержав мнение Грэм.

Худая подруга подняла на руки 90-килограммовую модель Эшли Грэм


Буквально за несколько дней с момента появления снимка около 240 тысяч подписчиков поставили лайк под данной фотографией, одобрив очередной эксперимент американской модели. Даже несмотря на то, что некоторые подписчики пытаются вразумить девушку о том, что нужно снижать свой вес, однако Эшли Грэм неоднократно признавалась общественности в том, что нынешние параметры ее абсолютно устраивают и более того, она в них влюблена.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: maxran Сегодня, 12:44
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дарья Пынзарь определила сына в турецкий детский
Минтруд увеличит размер пособия по безработице с
Sokon представила два новых электрических
Mercedes начнёт выпускать электрические автомобили
Зрители считают, что Романа Гриценко насильно
В Аргентине пилот частного самолета запечатлел на
В штате Нью-Мексико древние камни с пентаграммами
Житель Уэльса запечатлел на камеру уникальную
Ольга Бузова анонсировала концерт в Екатеринбурге
Худая подруга подняла на руки 90-килограммовую
На Google Earth была обнаружена неизвестная
Оголенная Рианна провела фотосессию в ожидании
Новый участник «Дома-2» из Конго приглянулся
Поклонники не узнали сильно располневшего Витаса
Ученые: Витамин В3 поможет людям омолодить сердце
Дочь Навки и Пескова впервые продемонстрировала
Настасья Самбурская пожаловалась на маленькую
В Иркутске замечен внедорожник LADA 4x4 с
Валерия и Пригожин дали интервью для программы
Эксперты сравнили флагманские смартфоны Xiaomi Mi
В Нью-Йорке представили Cadillac CT6 V-Sport
Редкая окаменелая челюсть детеныша тираннозавра
Cadillac показал новый кроссовер XT4&#8205;
Ученые: На расплавленной Земле не исчезнут водные
Nissan полностью обновит седаны Sentra и Maxima
Mercedes-AMG S65 Sedan 2018 года получит
Елена Ваенга заговорила с фанатами о важности
В России отзывают 1 200 кроссоверов BMW X3
Ученые реконструировали лицо кроманьонца,
В сеть выложили снимки компактного кроссовера
Просмотреть все новости