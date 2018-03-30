Худая подруга подняла на руки 90-килограммовую модель Эшли Грэм

Несмотря на существенную разницу в весе, девушка пытается поднять 90-килограммовую модель, которая с радостью позирует на камеру. Однако реальная цель фотографии оказалась несколько глубже, чем могли предположить поклонники. На самом деле Эшли Грэм пыталась продемонстрировать, что настоящая сила заключается в дружбе между людьми. Даже несмотря на то, что разница в весе крайне высокая, подруга уверена в том, что ее наверняка не уронят не перед какими трудностями. Армия подписчиков моментально отреагировали на такую фотографию, поддержав мнение Грэм.Буквально за несколько дней с момента появления снимка около 240 тысяч подписчиков поставили лайк под данной фотографией, одобрив очередной эксперимент американской модели. Даже несмотря на то, что некоторые подписчики пытаются вразумить девушку о том, что нужно снижать свой вес, однако Эшли Грэм неоднократно признавалась общественности в том, что нынешние параметры ее абсолютно устраивают и более того, она в них влюблена.