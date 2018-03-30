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Российские учёные установили кристаллическую структуру борида натрия

Российские учёные в ходе совместной работы с иностранными коллегами смогли определить структуру и свойства борида натрия. На протяжении многих лет это вещество вызывало споры в научном сообществе.

Российские учёные установили кристаллическую структуру борида натрия


Учёные поставили точку в спорах о структуре и свойствах борида натрия. В ходе исследования был применён метод USPEX, разработанный Артёмом Огановым. Данный метод позволяет предсказать состав и структуру соединения. Исследование показало, что добавление всего одного атома влияет на стабильность, свойства, а также показатели твёрдости вещества.

Учёные сравнили изучение структуры борида натрия с детективом - все специалисты в той или иной мере заблуждались. Специалисты поражены тем, что в век технического прогресса до сих пор остаются белые пятна в определении свойств и структуры химических веществ. Открытие касательно кристаллической структуры борида натрия позволит использовать вещество в производстве буровых установок.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 20:55
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