Оголенная Рианна провела фотосессию в ожидании лета

Несмотря на то, что у Рианны есть множество летних снимков, которые бы смогли удивить поклонников, однако девушка подобрала те фотографии, которые были сделаны в рамках съемок, где на ней совершенно отсутствовало белье. Для того, чтобы сохранить некоторую загадку, Рианна прикрыла оголенную грудь руками, чем оказало не малое количество привлекательных татуировок на своем теле. За несколько суток с момента публикации столь откровенного поста количество лайков превысило более 3 миллионов. Как правило, большинство опубликованных комментариев под снимков были связаны с теми или иными комплиментами в адрес певицы.Несмотря на то, что певица до сих пор удивляет своим молодым и весьма привлекательным телом, буквально несколько дней назад девушка отпраздновала свое 30-летие. Для некоторых поклонников ее творчества данная цифра оказалась настоящим шоком, так как они предполагали, что девушка намного моложе.