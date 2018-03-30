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Оголенная Рианна провела фотосессию в ожидании лета

Поклонники популярной американской исполнительницы Рианны в настоящее время не перестают наслаждаться привлекательными полуобнаженными снимками, которые опубликованы на официальной странице в соцсети. Следует отметить, что столь откровенными фотографиями певица пыталась показать желание скорейшего наступления лета.

Несмотря на то, что у Рианны есть множество летних снимков, которые бы смогли удивить поклонников, однако девушка подобрала те фотографии, которые были сделаны в рамках съемок, где на ней совершенно отсутствовало белье. Для того, чтобы сохранить некоторую загадку, Рианна прикрыла оголенную грудь руками, чем оказало не малое количество привлекательных татуировок на своем теле. За несколько суток с момента публикации столь откровенного поста количество лайков превысило более 3 миллионов. Как правило, большинство опубликованных комментариев под снимков были связаны с теми или иными комплиментами в адрес певицы.

Оголенная Рианна провела фотосессию в ожидании лета


Несмотря на то, что певица до сих пор удивляет своим молодым и весьма привлекательным телом, буквально несколько дней назад девушка отпраздновала свое 30-летие. Для некоторых поклонников ее творчества данная цифра оказалась настоящим шоком, так как они предполагали, что девушка намного моложе.
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Общество / ШоуБиз
Добавил: maxran Сегодня, 12:39
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