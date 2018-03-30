Новый участник «Дома-2» из Конго приглянулся девушкам проекта

Один из таких новеньких молодых парней Мондезир, который к слову является уроженцем Конго, а проживает в Краснодаре, довольно долгое время играл в футбол, а на данный момент парень работает фитнес-тренером.Новоиспеченный участник признался, что никогда не смотрел проект «Дом-2», а на реалити-шоу пришел, чтобы обрести настоящую любовь. Ранее у Мондезира были длительные отношения, и теперь он планирует найти искреннюю и эмоциональную возлюбленную.Парень отметил, что в прекрасном поле не любит распущенность и хабальство. Молодому мужчине приглянулись Даша Друзьяк и Анастасия Ендальцева.