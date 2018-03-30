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Поклонники не узнали сильно располневшего Витаса

Многочисленная армия поклонников популярного исполнителя Витаса крайне удивлена тем, как в настоящее время выглядит молодой человек. Уже без внимательного осмотра внешности можно утвердительно заявить, что певец серьезно набрал в весе.

Примечательно, если еще совсем недавно молодой человек блистал в прекрасной форме, удивляя шикарным видом, то теперь он заметно располнел. На фоне того, каким был Витас в самой начале своей карьеры кажется фантастическим нынешний результат, который, возможно, нисколько не смущает исполнителя. В последнее время поклонникам приходится узнавать ни сколько о новых выступлениях, сколько о подробностях судебного дела, в котором замечен в том числе и Витас.

Поклонники не узнали сильно располневшего Витаса


Напомним, исполнитель вынужден посещать заседания суда в связи с делом о стрельбе в Барвихе. Аудитория поклонников крайне переживает за Виталия Грачева, который несколько изменился и теперь удивляет несколько сомнительными фактами. Примечательно, некоторые подписчики певца уверены, что столь странное привлечение внимания связано с тем, что прошлая популярность несколько снизилась, а теперь звездам приходится находить другие методы для напоминания о своей персоне.
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Общество / ШоуБиз
Добавил: maxran Сегодня, 12:33
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