Дочь Навки и Пескова впервые продемонстрировала свои умения на льду‍

Кроме того, Навка не смогла не подчеркнуть того, что маленькая Надя ранее никогда не выступала на большой сцене, а потому первый выход перед широкой аудиторией стал для нее настоящим подарком. Более того, в качестве продюсера и режиссера постановки «Руслан и Людмила» стала сама Татьяна Навка, которая получает огромное удовольствие от подобной работы. Супруга пресс-секретаря президента России отметила, что маленькая Надя уже около года занимается, а потому данный результат является примером приложенного труда.Помимо этого, сама фигуристка Татьяна Навка значительно позже принялась кататься на коньках, но и это не помешало ей добиться огромных высот и множества наград, которыми теперь могут гордиться в том числе и ее дети. Многочисленные фолловеры буквально осыпали комплиментами фигуристку, пожелав дальнейших успехов маленькой Нади в покорении льда.