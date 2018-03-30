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Дочь Навки и Пескова впервые продемонстрировала свои умения на льду‍

В ходе финальной стадии шоу-сказки «Руслан и Людмила» состоялось первое выступление маленькой дочери Дмитрия Пескова и Татьяны Навки. На своей странице в соцсети известная мама опубликовала соответствующий видеоролик, поделившись в подписчиками радостью успешного дебюта маленькой дочери.

Кроме того, Навка не смогла не подчеркнуть того, что маленькая Надя ранее никогда не выступала на большой сцене, а потому первый выход перед широкой аудиторией стал для нее настоящим подарком. Более того, в качестве продюсера и режиссера постановки «Руслан и Людмила» стала сама Татьяна Навка, которая получает огромное удовольствие от подобной работы. Супруга пресс-секретаря президента России отметила, что маленькая Надя уже около года занимается, а потому данный результат является примером приложенного труда.

Дочь Навки и Пескова впервые продемонстрировала свои умения на льду&#8205;


Помимо этого, сама фигуристка Татьяна Навка значительно позже принялась кататься на коньках, но и это не помешало ей добиться огромных высот и множества наград, которыми теперь могут гордиться в том числе и ее дети. Многочисленные фолловеры буквально осыпали комплиментами фигуристку, пожелав дальнейших успехов маленькой Нади в покорении льда.
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Общество / ШоуБиз
Добавил: maxran Сегодня, 12:28
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