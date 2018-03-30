Настасья Самбурская пожаловалась на маленькую зарплату

Примечательно, Самбурская отметила, что речь идет об актерах театра, которым все чаще приходится обращаться за финансовой помощью. Девушка призналась, что ее личное финансовое состояние несколько лучше только благодаря тому, что ей удается совмещать несколько профессий, нежели только работать в театре. В настоящее время Настасья Самбурская активно снимается в кино, а также ведет популярную программу на телеканале «Пятница». Более того, девушка довольствует и заработками на своей странице в соцсети, где рекламодатели готовы покупать некоторое внимание подписчиков актрисы.Несмотря на то, что Самбурская отметила недостаточной зарплату в театрах, однако при подборе ролей в кино, довольно часто ей приходится отказываться от предложений ввиду различных обстоятельств. Девушка призналась, что выход на сцену должен быть связан ни сколько с деньгами, сколько с искренним желанием примерить на себя ту или иную роль.