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Настасья Самбурская пожаловалась на маленькую зарплату

Популярная актриса Настасья Самбурская, неожиданно для всех, пожаловалась на то, что размер ее заработной платы достаточно мало. Девушка уточнила, что актерам для жизни приходится существенно экономить, чтобы справиться со всеми расходами.

Примечательно, Самбурская отметила, что речь идет об актерах театра, которым все чаще приходится обращаться за финансовой помощью. Девушка призналась, что ее личное финансовое состояние несколько лучше только благодаря тому, что ей удается совмещать несколько профессий, нежели только работать в театре. В настоящее время Настасья Самбурская активно снимается в кино, а также ведет популярную программу на телеканале «Пятница». Более того, девушка довольствует и заработками на своей странице в соцсети, где рекламодатели готовы покупать некоторое внимание подписчиков актрисы.

Настасья Самбурская пожаловалась на маленькую зарплату


Несмотря на то, что Самбурская отметила недостаточной зарплату в театрах, однако при подборе ролей в кино, довольно часто ей приходится отказываться от предложений ввиду различных обстоятельств. Девушка призналась, что выход на сцену должен быть связан ни сколько с деньгами, сколько с искренним желанием примерить на себя ту или иную роль.
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dzen / Общество / ШоуБиз
Добавил: maxran Сегодня, 12:22
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