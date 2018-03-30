Google внедрила возможности Android в Wear OS

Отмечается, что обновленная платформа Wear OS будет доступна для смарт-часов Huawei Watch 2 Bluetooth, при этом ее можно будет использовать в версиях Sport и Classic. Заметным отличием станет затемненный фон интерфейса.Также стоит отметить, что благодаря обновленному программному коду время работы часов без подзарядки увеличиться. Этого удалось достичь путем отключения всех фоновых приложений. Тем не менее, если часы подключить в электросети, то приложения отключаться не будут.При снятии девайса с руки, он переключается в режим ожидания и отключает все соединения и программы. Если устройство не подключено к смартфону через Bluetooth, то система также не станет активировать опцию Wi-Fi.