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Google внедрила возможности Android в Wear OS

Представители американской компании Google внесли изменения в программную платформу Wear OS. Таким образом, возможности, которыми располагает операционная система Android P, должны появиться в этой версии операционной системы.

Google внедрила возможности Android в Wear OS


Отмечается, что обновленная платформа Wear OS будет доступна для смарт-часов Huawei Watch 2 Bluetooth, при этом ее можно будет использовать в версиях Sport и Classic. Заметным отличием станет затемненный фон интерфейса.

Также стоит отметить, что благодаря обновленному программному коду время работы часов без подзарядки увеличиться. Этого удалось достичь путем отключения всех фоновых приложений. Тем не менее, если часы подключить в электросети, то приложения отключаться не будут.

При снятии девайса с руки, он переключается в режим ожидания и отключает все соединения и программы. Если устройство не подключено к смартфону через Bluetooth, то система также не станет активировать опцию Wi-Fi.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:40
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