Учёные: Ховерборды опасны для детей

Знаменитости помогли стать ховербордам популярными. Многие звёзды эстрады и кино поспешили обзавестись модным средством передвижения и с гордостью начали постить снимки на нём в соцсети. Транспортное средство также очень полюбили дети и подростки. Учёные провели исследование, в ходе которого выяснили, что ховерборд вовсе не безопасен.Учёные подсчитали, что всего за один год, в США из-за использования ховерборда было госпитализировано 25 тысяч детей с травмами локтей, запястья и головы. Снизить риск травматизма можно, если надевать при катании защитный шлем и перчатки. Падение при катании на ховерборде обусловлено низким центром гравитации средства. Исправить ситуацию помогут длительные тренировки на сохранение баланса.