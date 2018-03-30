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Учёные: Ховерборды опасны для детей

Ховерборды очень популярны среди детей и подростков. Недавнее исследование учёных показало, что новое транспортное средство довольно опасно - из-за травм в больницы попадают десятки тысяч детей.

Учёные: Ховерборды опасны для детей


Знаменитости помогли стать ховербордам популярными. Многие звёзды эстрады и кино поспешили обзавестись модным средством передвижения и с гордостью начали постить снимки на нём в соцсети. Транспортное средство также очень полюбили дети и подростки. Учёные провели исследование, в ходе которого выяснили, что ховерборд вовсе не безопасен.

Учёные подсчитали, что всего за один год, в США из-за использования ховерборда было госпитализировано 25 тысяч детей с травмами локтей, запястья и головы. Снизить риск травматизма можно, если надевать при катании защитный шлем и перчатки. Падение при катании на ховерборде обусловлено низким центром гравитации средства. Исправить ситуацию помогут длительные тренировки на сохранение баланса.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 20:35
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