Валерия и Пригожин дали интервью для программы «Семейный совет» на радио «Эхо Москвы»

Любимая многими певица Валерия состоит в браке с Иосифом Пригожиным уже 14 лет. Многие удивляются, как двум публичным персонам удаётся так долго сохранять крепкие и тёплые отношения. Недавно супруги согласились принять участие в программе Татьяны Роднянской «Семейный совет», выходящей в эфире радио «Эхо Москвы».В своём интервью Валерия и Иосиф Пригожин откровенно рассказали о трудностях, с которыми им приходилось сталкиваться, но которые они смогли преодолеть вместе. Также в Instagram певица уже опубликовала фотографию с самого интервью. Фолловеры в комментариях отметили, что супруги гармоничного дополняют друг друга.